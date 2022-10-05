Як перевірити свіжість яєць за одну секунду: три найкращі способи

Перевірити свіжість яєць можна навіть не відходячи від полиці супермаркету чи лотка на ринку. Можна це робити й вдома, якщо яйця у вас, наприклад, залежалися, і ви не хочете зіпсувати випічку.

Три найнадійніші способи перевірки курячих яєць - нижче в нашому матеріалі Styler.

Струсіть яйце

Візьміть яйце в руку і потрусіть. Якщо з'явиться звук биття жовтка об стінки, свіжість яйця повинна бути під сумнівом. Якщо всередині яйця вміст калатає і хлюпається, яйце, швидше за все, вже протухло.

Свіже яйце не буде видавати жодних звуків, якщо його струшувати.

Тест на запах

Найстаріший і найпростіший спосіб. Але для цього яйце треба розбити. Якщо воно зіпсоване, запах буде тухлим і поганим. Таке яйце слід негайно викинути.

Фото: Як перевірити свіжість яєць (freepik)

Водний тест

Наповніть миску або склянку холодною водою, а потім обережно занурте яйце.

Якщо воно опускається на дно і лежить рівно, воно ще свіже й безпечне для вживання.

Якщо яйце тоне, але не лежить рівно й залишається стояти на одному кінці, його безпечно їсти, але воно не таке свіже.

Якщо яйце не опускається на дно, а плаває зверху, воно занадто старе, і його викинути.