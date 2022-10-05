Как проверить свежесть яиц за одну секунду: три лучших способа

Проверить свежесть яиц можно, даже не отходя от полки супермаркета или лотка на рынке. Можно это делать дома, если яйца у вас, например, залежались, и вы не хотите испортить выпечку.

Три самых надежных способа проверки куриных яиц – ниже в нашем материале Styler.

Встряхните яйцо

Возьмите яйцо в руку и потрясите. Если появится звук биения желтка о стенку, свежесть яйца должна быть под вопросом. Если внутри яйца содержимое колотится и хлюпается, яйцо, скорее всего, уже протухло.

Свежее яйцо не будет издавать никаких звуков, если его встряхивать.

Тест на запах

Самый старый и простой способ. Но для этого яйцо нужно разбить. Если оно испорчено, запах будет тухлым и плохим. Такое яйцо следует немедленно выбросить.

Фото: Как проверить свежесть яиц (freepik)

Водный тест

Наполните миску или стакан холодной водой, а затем осторожно окуните яйцо.

Если оно опускается на дно и лежит ровно, оно еще свежее и безопасное для употребления.

Если яйцо тонет, но не лежит ровно и остается стоять на одном конце, его безопасно есть, но оно не такое свежее.

Если яйцо не опускается на дно, а плавает сверху, оно слишком старое, и его выкинуть.