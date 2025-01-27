Як перевірити швидкість і продуктивність SSD: 4 способи для точного тесту

Тестування швидкості SSD за допомогою вбудованих додатків

Більшість операційних систем роблять тестування обладнання відносно простим. Вони мають вбудовані інструменти, які дають змогу тестувати ваше обладнання без необхідності завантажувати додаткові програми.

Windows

Тестування швидкості SSD на Windows можна виконати через командний рядок. Важливо запускати командний рядок від імені адміністратора, щоб уникнути можливих проблем.

Для цього введіть CMD у рядок пошуку в меню "Пуск", потім клацніть правою кнопкою миші на знайденому результаті та виберіть "Запуск від імені адміністратора".

Тепер введіть таку команду: winsat disk -ran -write -drive [буква_диска] .

Замініть [буква_диска] на відповідну букву вашого диска. Зазвичай ваші файли Windows встановлено на диск "C" (тому локальні диски на Windows починаються з C). Якщо ви не знаєте, яку букву присвоєно вашому диску, ви можете знайти її, перейшовши в "Цей ПК" і перевіривши потрібний диск.

Як перевірити SSD за допомогою Windows (фото: MakeUseOf)

Linux

Користувачі Linux можуть використовувати утиліти операційної системи для окремого тестування швидкості читання і запису:

Відкрийте термінал Linux.

Для виконання тесту запису введіть або вставте таку команду:

dd if=/dev/zero of=/tmp/tempfile bs=1M count=1024 conv=fdatasync

Щоб протестувати швидкість читання диска, потрібно виконати трохи більше налаштувань. Тимчасовий файл, створений у попередній команді, кешується, що може спотворювати результат. Тому спочатку потрібно очистити кеш, ввівши таку команду:

sudo /sbin/sysctl -w vm.drop_caches=3

Тепер можна протестувати швидкість читання диска за допомогою цієї команди:

dd if=tempfile of=/dev/null bs=1M count=1024

Як перевірити SSD за допомогою Linux (фото: MakeUseOf)

MacOS

Нарешті, якщо у вас є Mac, то, на жаль, у системі немає вбудованої функції для перегляду характеристик обладнання. Apple завжди була стриманою в плані інформації про внутрішній вміст своїх пристроїв і не відрізняється в цьому плані на рівні програмного забезпечення. На щастя, існують способи виміряти продуктивність пристрою за допомогою сторонніх додатків.

Тестування швидкості SSD за допомогою сторонніх додатків

Хоча вбудовані інструменти операційних систем корисні, існує безліч сторонніх застосунків, які можна використовувати для перевірки швидкості та стану вашого накопичувача.

CrystalDiskMark залишається одним із найпопулярніших інструментів на Windows для вимірювання швидкості дисків. Завдяки зручному інтерфейсу програми вимірювання швидкості диска можна виконати просто натисканням кнопки "All".

Перший результат, який описує послідовну швидкість читання і запису, можливо, є найпростішим для розуміння показником продуктивності.

Як перевірити SSD за допомогою CrystalDiskMark (фото: MakeUseOf)

Novabench

Novabench - це програма, яка вимірює продуктивність основних компонентів системи: процесора, відеокарти, пам'яті та сховища. Тестування швидкості диска саме по собі не завжди інтуїтивно зрозуміле, тому простіше натиснути кнопку "Start All Benchmark Tests" і дочекатися повного звіту.

Незважаючи на деякі особливості, широка кросплатформна підтримка Novabench з лишком компенсує ці недоліки.

Крім підтримки Windows, Novabench також працює на macOS. Оскільки це стороння програма, вона не доступна в App Store, але можна завантажити її з сайту Novabench. Програму також оновлено для підтримки як процесорів на базі Intel, так і чипів Apple M1 і M2 (так звані чипи Apple Silicon).

Нарешті, оскільки Linux орієнтований на використання відкритого ПЗ, буде нелогічно, якщо платформа покладалася б на пропрієтарне програмне забезпечення. Проте, якщо вам потрібен інструмент для тестування швидкості дисків, Novabench також працює на системах Linux.

Як перевірити SSD за допомогою Novabench (фото: MakeUseOf)

Blackmagic Disk Speed Test

Blackmagic Disk Speed Test - зручний кросплатформний інструмент для тестування швидкості SSD, доступний для Windows і macOS. Він легко доступний в App Store, і насамперед призначений для користувачів Mac.

Однак користувачі Windows також можуть використовувати це програмне забезпечення, перейшовши на сайт і завантаживши останню версію оновлення.

На сторінці завантаження для Windows з'явиться екран реєстрації, але це абсолютно необов'язково. Натиснувши "Download Only" у нижньому лівому кутку, ви зможете уникнути зайвих кроків. Після запуску програми достатньо натиснути кнопку "Speed Test Start" і дати програмі зробити свою роботу.

Як перевірити SSD за допомогою Blackmagic Disk Speed Test (фото: MakeUseOf)

Що робити, якщо ваш диск працює повільно

З розвитком технологій обладнання у вашому комп'ютері швидко застаріває. Заміна старого жорсткого диска на сучасний SSD - це недорогий спосіб значно поліпшити продуктивність вашого комп'ютера.

Якщо ви переходите зі старішого HDD на SSD, ви, безумовно, відчуєте різницю. Однак майте на увазі, що в деяких випадках поліпшення оперативної пам'яті може бути кращою модернізацією для вашого ПК, ніж SSD.

Крім того, поліпшення з одного SSD на інший SSD тієї ж генерації може не дати відчутної різниці, але ви відчуєте поліпшення між поколіннями PCIe.

Встановлення нового SSD у систему - це кілька простих кроків. По-перше, переконайтеся, що ви знаєте різницю між SSD NVMe, SATA і M.2, щоб купити сумісний з вашим пристроєм. NVMe - це найновіший і найшвидший стандарт, однак старі комп'ютери або ноутбуки можуть не мати порту NVMe.

Після того як ви купите SSD, вам потрібно буде перенести дані з вихідного диска на новий. На жаль, це не так просто, як просто скопіювати файли, тому найкращий спосіб - клонувати старий диск на новий SSD.

Модернізація основних компонентів вашого комп'ютера може швидко стати складною і дорогою. Менш дорогим і простішим в оновленні компонентом є ваше сховище даних.