UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Як перевірити, чи призначена вам субсидія. Існує лише один спосіб

Як перевірити нарахування субсидії (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

В березні продовжується призначення субсидій в Україні на решту опалювального періоду, який триватиме до кінця квітня.

Як перевірити, чи призначили вам субсидію - читайте у матеріалі РБК-Україна (проект Styler).

В підготовці матеріалу були використані дані з сайту ПФУ.

Як перевірити призначення субсидії

Отримати субсидію можуть родини з різним рівнем доходу. Пенсійний фонд враховує середній сумарний дохід сім'ї, майновий стан та інші показники для визначення права на допомогу. 

Інформацію про призначення субсидії можна перевірити тільки на веб-порталі Пенсійного фонду України, якщо подані документи для отримання субсидії.

Отримувачі житлових субсидій та пільг можуть перевірити деталі щодо своєї допомоги в особистому кабінеті на порталі.

Розділи "Моя субсидія" та "Мої пільги" надають інформацію про місяць та рік останнього нарахування, суму, яка була нарахована, і загальні рішення щодо призначення чи непризначення допомоги від держави.

Наголошується, що два види допомоги не можна отримувати одночасно для одного домоволодіння.

Єдиний державний реєстр отримувачів житлових субсидій створений Урядом вперше в історії незалежної України. Він дає змогу ефективно контролювати кожну гривню, виділену з державного бюджету на допомогу населенню у сплаті комунальних послуг, підвищити адресність допомоги й покращити ефективність програми житлових субсидій.

Читайте РБК-Україна в Google News
субсидіїСубсидії в Україні