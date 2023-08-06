Боїтеся хімії і нітратів у кавунах? Ловіть крутий лайфхак, як перевірити продукт на "чистоту"

Як перевірити кавун на вміст нітратів

Треба розуміти, що усі плоди у якій мірі місять нітрати, але важливо, аби їхній вміст не перевищував норму. Максимально допустима їхня кількість у кавунах - 60 мг на 1 кг.

"Щоб визначити, чи кавун містить кавун забагато нітратів, опустіть шматочок м’якоті в склянку із водою. Якщо вода забарвиться в рожевий колір, перед вами "хімічний" кавун. Викиньте його і придбайте новий", - радять медики.

Також потрібно звертати увагу на прожилки в м’якоті. Товсті, жовті та жорсткі прожилки свідчать про нітрати. А тонкі, білі та м’які - про хорошу якість кавуна.

Пам’ятайте, що нітрати здебільшого містяться в шкірці та в прилеглій до неї м’якоті. Тому краще ласувати серцевиною соковитого плоду.

"Насправді для того, щоб отримати отруєння нітратами, треба з’їсти за один день багато кілограмів м’якоті. Отруїтись кавуном можливо швидше через потрапляння вірусної чи бактеріальної інфекції до ШКТ під час трапези", - пояснюють лікарі.

Яких правил дотримуватись, щоб не отруїтись кавуном

Лікарі радять дотримуватись певних правил, як знизять до мінімуму ризики отруїтись кавуном. А саме: