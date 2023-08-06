Боитесь химии и нитратов в арбузах? Ловите крутой лайфхак, как проверить продукт на "чистоту"

Как проверить арбуз на содержание нитратов

Надо понимать, что все плоды в какой-то мере содержат нитраты, но важно, чтобы их содержание не превышало норму. Максимально допустимое нитратов количество в арбузах - 60 мг на 1 кг.

"Чтобы определить, содержит ли арбуз слишком много нитратов, опустите кусочек мякоти в стакан с водой. Если вода окрасится в розовый цвет, перед вами "химический" арбуз. Выбросьте его и приобретите новый", - советуют медики.

Также нужно обращать внимание на прожилки в мякоти. Толстые, желтые и жесткие прожилки свидетельствуют о нитратах. А тонкие, белые и мягкие - о хорошем качестве арбуза.

Помните, что большинство нитратов содержатся в кожуре и в прилегающей к ней мякоти. Поэтому лучше лакомиться сердцевиной сочного плода.

"На самом деле для того, чтобы получить отравление нитратами, нужно съесть за один день много килограммов мякоти. Отравиться арбузом можно скорее из-за попадания вирусной или бактериальной инфекции в ЖКТ во время трапезы", - объясняют врачи.

Какие правила соблюдать, чтобы не отравиться арбузом

Врачи советуют соблюдать определенные правила, чтобы свести до минимума риски отравиться арбузом. А именно: