Как проверить, есть ли вы в реестре должников, и как выйти из "черного" списка

В реестр должников могут попасть не только люди, не закрывшие кредит. Нередко случается, когда учебные заведения теряют информацию об оплате студента за обучение и через это его вносят в реестр. Попадая в этот "черный" список, человек может потерять право на проведение сделок продажи или покупки недвижимости, или даже попадает под запрет покидать страну.

О том, как проверить, есть ли вы в реестре должников, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию Опендатабота.

Как проверить, есть ли вы в реестре должников

Для проверки наличия информации о вас в реестре должников (ЕРБ) установите Опендатабот и отправьте боту свой налоговый номер (ИНН).

Если ваши данные находятся в ЕРБ, бот сообщит об этом. Кроме того, в Опендатаботе можно подключить бесплатный мониторинг - бот пришлет сообщение, как только информация о вас появится в реестре.

Что будет, если вы попали в реестр

Если вы попали в реестр должников, на вас могут быть наложены запреты и ограничения, в частности:

запрет на открытие новых счетов в банке

запрет на выезд из страны

нотариусы не смогут совершать сделки по продаже или покупке имущества

может быть блокирование банковских счетов и автоматическое списание долгов и т. п.

Что сделать, чтобы выйти из реестра должников

Чтобы выйти из реестра должников, нужно найти в Опендатаботе данные об исполнительных производствах по вашему ИНН и контакты вашего судебного исполнителя.

После этого нужно узнать у исполнителя информацию о сумме долга и реквизитах для уплаты и возместить этот долг. Затем нужно исполнителю прислать платежный документ, подтверждающий, что вы произвели оплату.

Если долг уплачен в полном объеме, данные о вас должны быть изъяты из ЕРБ, а все ограничения сняты. Вы можете проверить, удалили ли вас из реестра с помощью мониторинга Опендатабота. Если даже после полной оплаты долга, вас не изъяли из списка должников, отправьте жалобу в исполнительную службу (ГИС), приложив подтверждение платежа.