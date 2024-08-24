Головний секрет городу: розрізняємо типи ґрунту та підбираємо під них рослини

Є у сільськогосподарському мистецтві одна базова деталь, що впливає взагалі на усе. Це - тип та якість ґрунту. Від цього залежить, які рослини будуть краще зростатимуть, а які - ні, та які добрива треба вносити. Як навчитися розрізняти різні типи ґрунту?

РБК-Україна (проєкт Styler) навчає городників, чим один вид ґрунту відрізняється від іншого та як це використати.

Основні типи ґрунту

В Україні користуються класифікацією Н. Качинського. Учений взяв за основу кількість глинистих частинок (менше десятої частки міліметра) у складі ґрунту. Так, наприклад, у глинистих ґрунтах їх більше ніж 50%, а в суглинках - 20-50%.

Склад можна визначити самостійно, найпростіший спосіб - мокрий, його і розглянемо. Візьміть чайну ложку землі з ділянки, трохи зволожте її водою і спробуйте зробити кульку:

Піщана: ґрунт не скочується в кульку, а розсипається. Складається із зерен піску з невеликими включеннями пилу та глини. Такий ґрунт безструктурний і не має зв'язності.

ґрунт не скочується в кульку, а розсипається. Складається із зерен піску з невеликими включеннями пилу та глини. Такий ґрунт безструктурний і не має зв'язності. Супіски: із землі кулька все-таки вийшла, але при легкому натисканні одразу розпалася. Розплющити її акуратно не виходить - при натисканні вона розсипається. Зкатати із супіску "шнур" також не вийде. Земля легко розтирається між пальцями, у ній переважають піщинки.

із землі кулька все-таки вийшла, але при легкому натисканні одразу розпалася. Розплющити її акуратно не виходить - при натисканні вона розсипається. Зкатати із супіску "шнур" також не вийде. Земля легко розтирається між пальцями, у ній переважають піщинки. Суглинок: із цієї землі легко виходить кулька, при сплющуванні вона не розпадається, тріскаються лише краї. При розтиранні на долоні залишається тонкий порошок із невеликою кількістю піщаних зерен.

із цієї землі легко виходить кулька, при сплющуванні вона не розпадається, тріскаються лише краї. При розтиранні на долоні залишається тонкий порошок із невеликою кількістю піщаних зерен. Глинистий: ґрунт добре скочується та тримає форму кільця, при намоканні сильно брудниться. У сухому стані його дуже важко розтерти пальцями до тонкого порошку.

Різні типи ґрунту (фото: Вікіпедія)

Плюси і мінуси піщаних та глинистих ґрунтів

Будь-який тип ґрунту має ряд переваг і недоліків.

Плюси піщаного ґрунту:

Легкість при обробці;

Водопроникність.

Недоліки піщаного ґрунту:

Мала кількість поживних речовин;

Висока вологоємність, через що органіка швидко розкладається, а поживні речовини вимиваються.

Піщані ґрунти швидко нагріваються і так само швидко охолоджуються. Без належної обробки великий врожай з них отримати практично неможливо - рослини страждають від малої кількості поживних речовин та води.

Такі ґрунти бажано збагачувати компостом, торфом і гумусом. Добрива бажано вносити навесні, невеликими дозами, але часто.

У глинистої землі характеристики строго протилежні.

Плюси глинистого ґрунту:

Багатий поживний склад.

Недоліки глинистого ґрунту:

Складність при обробці;

Мізерна водопроникність;

"Збита" структура.

Глиниста земля повільно нагрівається і слабо пропускає повітря. У дощ у ній застоюється волога, а при висиханні земля стає твердою, як камінь. Щоб окультурити глинисту землю, застосовують піскування - додавання кварцового піску (40 кг/м²) та внесення органіки - 10 кг на м².

Суха глиниста земля (фото: Freepik.com)

Кислотність ґрунту

Ще одна важлива характеристика, яку можна визначити самостійно. Вона залежить від кількості вапна в ґрунті - чим його менше, тим кислотність вища. Кислотна реакція змінюється від 0 до 14 і буває:

Лужна - більше ніж 7 рН;

- більше ніж 7 рН; Нейтральна - 7 рН;

- 7 рН; Кисла - менше ніж 7 рН.

Для визначення реакції полийте жменю землі звичайним столовим оцтом - якщо на ній з’являться бульбашки, значить реакція ґрунту лужна або нейтральна, якщо реакції немає - ґрунт кислий.

Які рослини який ґрунт люблять

На лужних ґрунтах найкраще ростуть огірки, баклажани, картопля, горох і кабачки. З квіткових культур - ромашка, хризантема і троянди.

Нейтральний ґрунт більше підходить для буряків, цибулі, часнику та капусти, а також конюшини, березки і мати-й-мачухи.

У кислі ґрунти саджайте помідори, петрушку, гарбуз і моркву. З декоративних кущів - гортензії.

Ґрунт для розсади

Чорний і родючий ґрунт, який підходить для всіх видів розсади і заповнення теплиць та парників. Він швидко прогрівається, що сприяє ранньому росту рослин.

Огіркова земля

Подібна до розсадної, але більш волога. Якщо в ній не вистачає перегною, можна додати гной. Такий ґрунт ідеально підходить для вирощування огірків.

Ґрунт для цибулі

Верхній шар має бути пухким і помірно вологим, тоді як нижній шар – більш щільний і глинистий, з великою кількістю перегною. Це сприяє гарному розвитку кореневої системи цибулі.

Петрушкова земля

Чорний пухкий ґрунт з помірною вологістю і великою кількістю кварцового піску. Це ідеальне середовище для вирощування петрушки.

Морквяний ґрунт

Сирі та багаті на поживні речовини суглинки з верхнім пухким шаром товщиною 35-45 см. Такий ґрунт забезпечує оптимальні умови для росту моркви.

Цикорна земля

Помірно-вологі супіски або суглинки з розсипчастим нижнім шаром. На такому ґрунті добре ростуть буряк і редиска.

Картопляний ґрунт

Основні умови для цього ґрунту – тепло і сухість. Картопля добре росте в таких умовах, коли є достатньо тепла і відсутній застій води.

Капустна земля

Ґрунт з холодних низин, який може бути практично будь-яким, включаючи мулисті. Такий ґрунт підходить для вирощування капусти.