Ці правила допоможуть вам суттєво заощадити: що дозволить не викидати продукти у смітник

Плануйте своє харчування

"Купляй одне - друге отримай безкоштовно" та інші оптові пропозиції призводять до того, що ми купуємо більше, ніж нам потрібно. І відходи із магазину потрапляють додому. З погляду харчових відходів, розумно не купувати більше, ніж вам потрібно.

Складіть план харчування на тиждень. Перевірте або сфотографуйте те, що залишилося у холодильнику та шафах перед покупками, щоб знати, що у вас є.

Використовуйте список покупок, позначаючи потрібну кількість продуктів. Зважайте на можливі випадки, коли ви збираєтеся поїсти в іншому місці.

Знайте, як зберігати їжу

Свіжі продукти кладіть за продуктами, термін зберігання яких наближається до завершення.

Організуйте холодильник так, щоб на верхній полиці були готові до вживання продукти, наприклад, залишки їжі. А на нижній полиці – закрите сире м'ясо та риба, щоб уникнути протікання. Зарезервуйте окрему скриньку для фруктів та овочів.

Термін зберігання продуктів

Розумійте різницю між датами "вживати до…" та "перед тим, як використовувати". Термін придатності на упакованих продуктах вказує на те, коли їх можна вживати в їду. Зазвичай він вказується на продуктах, що швидко псуються, таких як охолоджене м'ясо, молочні продукти та готові страви.

Щоб не витрачати продукти даремно, їх потрібно купувати тільки тоді й у кількості, яка необхідна. Краще не робити запасів.

Використовуйте те, що є

Регулярно перевіряйте, що є у шафах та холодильнику, і використовуйте продукти, термін придатності яких наближається до кінця.

Уникайте великих порцій

Подавати невеликі порції та повертатися за добавками замість того, щоб викидати надлишки їжі з тарілок у смітник.

Використовуйте менші тарілки для подачі їжі. Вимірюйте розміри порцій за допомогою недорогих кухонних помічників – мірні чашки та черпаки для відповідних порцій.