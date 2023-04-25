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Эти правила помогут вам существенно сэкономить: что позволит не выбрасывать продукты в мусор

Какие способы помогут меньше тратить денег на еду и не выбрасывать ее в мусор (фото: freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Многие люди сталкиваются с ситуацией, когда пища отправляется в мусорное ведро. Порой это еда, которая осталась после праздников или же ее не успели съесть до окончания срока годности. А еще выбрасывается пища, которая по разным причинам "застряла" в холодильнике.

Как уменьшить пищевые отходы в доме, рассказала диетолог Ольга Безуглая на своей странице в Instagram.

Планируйте свое питание

"Покупай одно - второе получи бесплатно" и другие оптовые предложения приводят к тому, что мы покупаем больше, чем нам нужно. И отходы из магазина попадают домой. С точки зрения пищевых отходов, разумно не покупать больше, чем вам нужно.

Составьте план питания на неделю. Проверьте или сфотографируйте то, что осталось в холодильнике и шкафах перед покупками, чтобы знать, что у вас есть.

Используйте список покупок, обозначая необходимое количество продуктов. Учитывайте возможные случаи, когда вы собираетесь поесть в другом месте.

Знайте, как хранить еду

Свежие продукты кладите за продуктами, срок хранения которых приближается к завершению.

Организуйте холодильник так, чтобы на верхней полке были готовые к употреблению продукты, например, остатки еды. А на нижней полке - закрытое сырое мясо и рыба, чтобы избежать протекания. Зарезервируйте отдельный ящик для фруктов и овощей.

Сроки хранения продуктов

Понимайте разницу между датами "употребить до…" и "перед тем, как использовать". Срок пригодности на упакованных продуктах указывает на то, когда их еще можно употреблять в пищу. Обычно он указывается на быстро портящихся продуктах, таких как охлажденное мясо, молочные продукты и готовые блюда.

Чтобы не тратить продукты напрасно, их нужно покупать только тогда и в том количестве, когда необходимо. Лучше не делать запасы.

Используйте то, что есть

Регулярно проверяйте, что есть в шкафах и холодильнике, и используйте продукты, срок годности у которых приближается к концу.

Избегайте больших порций

Подавать небольшие порции и возвращаться за добавками вместо того, чтобы выбрасывать излишки еды с тарелок в мусорник.

Используйте тарелки меньшего размера для подачи еды. Измеряйте размеры порций с помощью недорогих кухонных помощников - мерные чашки и половники для соответствующих порций.

Кстати, ранее мы писали о том, какие простые способы помогут экономить на покупках и не отказываться от сладостей.

А еще рассказывали о том, что нужно выключить прямо сейчас, чтобы сэкономить на счетах за электроэнергию.

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