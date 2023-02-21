Найпростіші способи заощадити на покупках: без жорстких відмов від найсмачнішого

Ціни на продукти зростають прямо на очах, а ось покупна спроможність українців за останній рік не сильно змінилася. Багатьом довелося тугіше затягнути пояси та почати економити буквально на всьому, не лише на продуктах.

Які способи допоможуть вам заощаджувати на різних покупках – читайте у матеріалі нижче.

Продукти харчування

Ця стаття витрат зазвичай у сім'ях найбільша. І багатьом здається, що заощадити на продуктовому кошику дуже складно. Насправді це не так і потрібно просто дотримуватись важливих правил.

Змініть харчові звички

Відмовтеся від напівфабрикатів і готуйте вдома самостійно. Спробуйте скласти меню на тиждень із базових продуктів - наприклад, супи, каші, овочі, щось м'ясне. Урізноманітніть раціон чимось більш простим. Складіть список продуктів по меню.

Не купуйте овочі та фрукти не по сезону – вони зазвичай дуже дорогі. Віддавайте перевагу сезонним і не закуповуйте про запас - якщо вам потрібно на тиждень 5-6 цибулин, то стільки й купіть.

Правильно робіть закупівлі

У супермаркет ходіть зі списком продуктів та купуйте строго по ньому. Позбудьтеся звички кидати в кошик все, що вам захотілося. Спонтанні емоційні покупки займають зазвичай 30% вашого кошика. Тому – перестаньте купувати зайве.

Перед походом у магазин намагайтеся поїсти – голодна людина купує у рази більше. При виборі товару не полінуйтеся подивитися на нижні полички - зазвичай там розміщують товар подешевше, а на рівні ваших очей - те, що дорожче.

І не забувайте про акції. У будь-якому супермаркеті є товари з акційною ціною – користуйтеся моментом. Поставте додаток супермаркету на телефон, вивчайте рекламки - це дозволяє заощадити десятки, а часом і сотні гривень.

Усі продукти на тиждень намагайтеся закупити за один раз. В решту днів можна докуповувати те, що потрібно свіжим – молоко, хліб. І бажано не у великому супермаркеті, а в маленькому магазинчику поряд із будинком. Вже за місяць ви помітите, як скоротилися ваші витрати.

На чому ще можна заощадити

Відмовтеся від щоденної кави у мінікав'ярнях – по дорозі на роботу. Купіть термочашку з кришкою (або термос) і беріть каву з собою з дому. Те саме стосується і перекусів - домашній бутерброд обійдеться дешевше, ніж ланч у найближчому кафе.

Не купуйте бутильовану воду – заведіть спеціальну пляшечку та наливайте воду з собою з дому. Носіть пляшечку з собою на роботу, прогулянки та навіть у гості - невідомо, де і коли вам знадобиться.

Робіть вдома регулярно ревізію та чітко визначайте, скільки і яких саме продуктів вам потрібно закупити додому – не варто брати 3 кг гречки, якщо ваші домашні їдять кашу від сили раз на місяць.

На рахунках

Перегляньте список своїх передплат і кількість телефонних номерів, провайдерів - відмовтеся від того, що використовуєте зовсім мало або не використовуєте зовсім. Немає сенсу оплачувати щомісяця ще один мобільний номер, якщо ви робите з нього 1-2 дзвінки.

Використовуйте способи економії на ресурсах – вода, газ, електрика. Усі лічильники мають бути справними й бажано виставляти в побутових приладах економний режим.

Намагайтеся вчасно подавати свідчення лічильника та не запускайте будь-які спірні питання щодо оплати комунальних послуг.

Одяг, взуття, косметика

Намагайтеся купувати лише те, що вам справді потрібно. Не варто хапати нові кросівки по акції, якщо у коридорі у вас вже 5 пар.

Не піддавайтеся імпульсам та емоціям - щоразу запитуйте себе перед оплатою на касі: "Мені справді це потрібно?"

Для необхідних товарів використовуйте інтернет-магазини та акційні пропозиції – ціни, як правило, значно нижчі. І пам'ятайте, що людині насправді не так багато потрібно для щастя.