Як швидко перестати ревнувати: 5 дієвих порад від психолога

Що таке ревнощі і чому вони виникають

Зрідка мати ревнощі, на думку психологів - абсолютно нормально, адже це такі ж природні емоції, як радість або сум. До того ж ревнувати можуть не лише люди зрілого чи підліткового віку, а й діти і навіть тварини.

Ревнощі виникають, коли з'являється "конкурент", що може означати припинення стосунків з важливою людиною.

Однак переважно підстав для ревнощів, які стають неконтрольованими, немає - це радше прояви низької самооцінки, психологічних травм та недовіри до партнера.

Один з пари може відчувати тривогу через страх бути кинутим або зрадженим. Це нерідко переходить у контроль партнера, який, звісно ж, починає дратуватися - адже це порушує його особисті кордони.

Без конструктивного вирішення ситуація призводить до погіршення стосунків - та навіть до завершення спілкування з розривом.

Як впоратися з ревнощами

Спробуйте проаналізувати стан стосунків і ставлення партнера

Подумайте, чи дійсно ваші переживання мають докази. Затримка партнера або партнерки на роботі, навчанні чи з друзями або ж листування з кимось - ще не ознака зради.

Поговоріть з партнером відверто про свої почуття

Не варто боятися розмови, але водночас не потрібно перетворювати її на звинувачення - необхідно лише описати свої занепокоєння та почуття. Спробуйте пояснити, що в поведінці партнера викликає у вас негативні емоції і чому.

Крім цього, не відкладайте розмову про свої страхи - адже інакше вона може набути форми скандалу.

Не чекайте до того часу, коли емоції стануть скандалом (ілюстрація: Freepik)

Зверніть увагу на позитивних аспектах ставлення партнера

Якщо причини шукати докази зради нема, однак це не зупиняє - сфокусуйте увагу на тому, щоб виділити для себе прояви вірності партнера - як от турбота, спільне проведення часу, щирість тощо.

Розберіться з причиною ревнощів

Зазвичай, безпідставні ревнощі, якщо вони виникають у всіх ваших стосунках - ознака того, що хтось раніше зруйнував ваше вміння довіряти або ж поважати кордони людини. Проаналізуйте, який попередній досвід має такий вплив, і, за потреби, не бійтеся звернутися до психотерапевта.

Пам'ятайте про те, що стосунки - лише один з аспектів життя

Життя не складається лише зі стосунків, вони - тільки одна його частина. Якщо людина не може уявити свого існування, роботи, розвитку і побутових звичок без партнера - це може свідчити про співзалежні стосунки.

Необхідно розуміти, що, навіть у разі закінчення стосунків, час допомагає відновитися.