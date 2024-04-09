Как быстро перестать ревновать: 5 действенных советов от психолога

Что такое ревность и почему она возникает

Изредка иметь ревность, по мнению психологов - совершенно нормально, ведь это такие же естественные эмоции, как радость или грусть. К тому же, ревновать могут не только люди зрелого или подросткового возраста, но и дети и даже животные.

Ревность возникает, когда появляется "конкурент", что может означать прекращение отношений с важным человеком.

Однако преимущественно оснований для ревности, которая становится неконтролируемой, нет - это скорее проявления низкой самооценки, психологических травм и недоверия к партнеру.

Один из пары может испытывать тревогу из-за страха быть брошенным или преданным. Это нередко переходит в контроль партнера, который, конечно же, начинает раздражаться - ведь это нарушает его личные границы.

Без конструктивного решения ситуация приводит к ухудшению отношений и даже к завершению общения с разрывом.

Как справиться с ревностью

Попытайтесь проанализировать состояние взаимоотношений и отношение партнера

Подумайте, действительно ли ваши переживания имеют доказательства. Задержка партнера или партнерши на работе, учебе или с друзьями, или переписка с кем-то - еще не признак измены.

Поговорите с партнером откровенно о своих чувствах

Не стоит бояться разговора, но одновременно не нужно превращать его в обвинения - необходимо лишь описать свои беспокойства и чувства. Попытайтесь объяснить, что в поведении партнера вызывает у вас отрицательные эмоции и почему.

Кроме этого, не откладывайте разговор о своих страхах - ведь иначе он может принять форму скандала.

Не ждите того времени, когда эмоции станут скандалом (иллюстрация: Freepik)

Обратите внимание на положительные аспекты отношения партнера

Если причины искать доказательства измены нет, однако это не останавливает - сфокусируйте внимание на том, чтобы выделить для себя проявления верности партнера - такие как забота, совместное времяпрепровождение, искренность и т.д.

Разберитесь с причиной ревности

Обычно, безосновательная ревность, если она возникает во всех ваших отношениях - признак того, что кто-то раньше разрушил ваше умение доверять или уважать границы человека. Проанализируйте, какой опыт имеет такое влияние, и, при необходимости, не бойтесь обратиться к психотерапевту.

Помните о том, что отношения - лишь один из аспектов жизни

Жизнь не состоит только из отношений, они - только одна ее часть. Если человек не может представить свое существование, работу, развитие и бытовые привычки без партнера - это может свидетельствовать о созависимых отношениях.

Необходимо понимать, что даже в случае окончания отношений время помогает восстановиться.