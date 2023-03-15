Як перестати боятися нових стосунків: 5 небанальних порад психолога

Після болючого розриву стосунків і довгих років життя на самоті, будь-яка людина важко наважується на новий зв'язок. Їй складно впустити у своє життя нову людину, подолати свої сумніви та тривожність.

Практикуйте відкритість

Тривожність, болючий досвід та закритість заважають нам ділитися своїми думками та переживаннями. Книги та статті з психології пропонують стратегії, як зав'язати розмову, зачарувати співрозмовника та викликати в нього інтерес.

Але там не згадується найголовніше – справжні стосунки завжди будуються на відкритості. Розкутість - прямий шлях до близьких стосунків. І останнє, на що готова наважиться тривожна людина – це послабити захист.

Але розкритися - значить подолати страх перед незнайомою людиною, дозволити їй дізнатися про ваші думки та переживання. Це насправді дуже просто – говорити людям те, що ви думаєте та відчуваєте, і дозволити їм побачити, що для вас це важливо.

Такою відкритістю ви швидко зможете відсіяти того, хто вам не підходить. Якщо нова людина вас приймає, слухає та розуміє – ваше спілкування та знайомство один з одним можна продовжити. Якщо ні - ви завжди можете подякувати за спілкування і піти.

Боріться зі страхом засудження

Одна з причин, чому ми не поспішаємо ділитися з іншими людьми - страх засудження. Підвищена тривожність змушує нас переоцінювати прискіпливість партнера. Якщо щось йде не так, ми машинально починаємо в цьому звинувачувати себе.

Ми припускаємо, що партнер бачить лише наші помилки та вади. І це походить від того, що люди зі страхами та тривожністю, як правило, мають низьку самооцінку і думають про себе погано.

А оскільки вони оцінюють себе і судять дуже суворо, то їм здається, що й інші вважають так само. Це призводить до того, що вони не готові ділитися, виявляти щирість та вразливість.

Знайдіть внутрішню цінність

Ми дуже чуйні до сигналів у поведінці інших людей і дуже насторожені. Але насправді наша тривожність змушує нас помічати здебільшого негативні сигнали, а нерідко й вигадувати їх собі – буквально на рівному місці. Таким чином ми ризикуємо втратити контроль над своїм життям та стати заручниками своїх страхів та забобонів.

Як вийти з цього порочного кола? Зміцнити почуття власної гідності. Якщо ми собою задоволені, знаємо собі ціну і приймаємо свій життєвий досвід як належне, то ми не поїдатимемо себе. Заспокоївши внутрішнього критика, ми перестаємо концентруватися на своїх переживаннях та отримуємо можливість діяти розкуто.

Уникайте катастрофічного мислення

Тривога може спричинити катастрофічне мислення. Відмінна ознака такого мислення: схильність зводити будь-який негативний розвиток у ранг лиха. Якщо ви боїтеся, як вогню, що у вас у найневідповідніший момент порвуться колготки або ви щось впустите - ви розумієте, про що мова.

Звичайно ж, для багатьох людей ситуація, коли чоловік падає зі сходів на очах у жінки, яка подобається або ж у жінки рвуться колготки на очах у чоловіка, який їй симпатичний – це майже трагедія. Хоча насправді нічого не сталося, такий епізод не здатний викликати заперечення чи засудження.

Корисна практика:

Абстрагуйтеся від того, що відбувається в голові, від того, що каже ваш внутрішній голос

Згадайте, що в стресу, як і у страху, очі великі: він спотворює погрози й приносить лише негативні варіанти розвитку.

Запишіть думки, які викликає перспектива побачень, та проаналізуйте їх. Наскільки вони реалістичні.

Подумайте, що ваш партнер теж хвилюється. Уявіть, як він з оцінкою дивиться на себе в дзеркало і потай сподівається на вашу прихильність.

Розвивайте емоційну свідомість

Тривожність дуже сильно підживлюється думками про минуле та майбутнє. Ми або думаємо, що може статися, або знову пережовуємо ситуації з минулого: як ми повелися, яке справили враження.

Все це забирає сили та заважає діяти. Альтернатива такому хаосу в голові – свідомість. Зосередьтеся на тому, що відбувається тут і зараз. Приймайте емоції без спроб оцінити їх.

Емоційна усвідомленість – головний компонент емоційного інтелекту. Якщо партнери добре розуміються на своїх і чужих емоціях, можуть виявляти гнучкість і розуміння в різних ситуаціях, то вони частіше задоволені своїми стосунками та спільним життям.

Корисна практика