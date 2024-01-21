Як переселенцям отримати тимчасове житло і коли відмова в його наданні є незаконною

Хто має право на тимчасове житло

Відповідно до закону "Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб" ВПО мають право на забезпечення органами державної виконавчої влади, органами місцевого самоврядування та суб’єктами приватного права можливості безоплатного тимчасового проживання (за умови оплати особою вартості комунальних послуг) протягом 6-ти місяців з моменту взяття на облік ВПО.

А для багатодітних сімей, осіб з інвалідністю, осіб похилого віку цей термін може бути продовжено.

Як отримати тимчасове житло

Потрібно подати заяву про взяття на облік громадян, які потребують житла для тимчасового проживання до уповноважених органів (відповідної сільської, селищної, міської ради або її уповноважених органів), за місцем реєстрації її як ВПО.

До заяви додається:

копія паспорта громадянина України

копія РНОКПП

копія довідки ВПО та копії відповідних довідок членів сім’ї

копії документів, що підтверджують родинні відносини заявника та всіх членів його сім’ї (свідоцтво про народження, свідоцтво про шлюб, посвідчення опікуна або піклувальника тощо)

копія довіреності та документів, що посвідчують особу представника - у разі подання заяви уповноваженим представником ВПО

копії документів, що підтверджують підстави пріоритетності в наданні ВПО житлових приміщень із фонду

"Факт знищення або пошкодження житла, яке призвело до неможливості його використання за призначенням, підтверджується особистою заявою заявника та членів його сім’ї", - пояснюють юристи.

Потрібно дочекатися рішення про взяття ВПО на облік громадян, що потребують житла для тимчасового проживання, або про відмову у взятті на такий облік. Рішення приймається протягом 1-го робочого дня після подання відповідної заяви.

Слід дочекатися появи надходження до фонду житлових приміщень, придатних для надання в тимчасове користування.

Уповноважений орган протягом 3-ох робочих днів з дня надходження такого житла зобов’язаний прийняти рішення про надання.

Коли відмова у наданні житла є незаконною

"Зверніть увагу. Не може бути підставою для відмови у взятті ВПО на облік громадян, що потребують житла для тимчасового проживання, відсутність такого житла на момент звернення. Сімʼя має отримати "позитивне" рішення та бути постановлена на облік", - наголошують юристи.

При цьому вони додають, що сімʼя зможе бути фактично забезпечена житлом лише після появи такого житла у громаді.

Водночас, житлове приміщення не надається, якщо ВПО або будь-хто із членів її сім’ї має у власності житлове приміщення/частину житлового приміщення, придатне для проживання, розміром не менше ніж 13,65 кв. метра на одну особу, що розташоване на територіях: