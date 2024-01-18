5 важливих аспектів про соцдопомогу, які мають знати переселенці

Процедуру надання соціальної допомоги переселенцям постійно змінюють. За певних умов її можуть навіть скасувати, наприклад, якщо ВПО здійснила покупку на суму понад 100 тисяч гривень.

Про те, які важливі аспекти треба знати про надання соцдопомоги переселенцям, розповідає РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію Юридичного порадника для ВПО у Facebook .

Чи правда, що допомога призначається лише на певний строк

З 15 липня 2023 року допомога на проживання ВПО стала строковою виплатою і призначається на 6 місяців:

ВПО, які отримували виплати до 1 серпня, отримуватимуть допомогу до 31 січня 2024 р. На сьогодні, на жаль, не передбачено можливості продовження таких виплат

ВПО, які звернулися після 1 серпня 2023 р., допомога призначається на 6 місяців з можливістю продовження ще на 6 місяців вразливим категоріям (максимально - 12 місяців)

Чи враховується майновий стан ВПО при призначенні допомоги

"Так. Більше того, з 1 грудня 2023 року допомога не призначається, і навіть якщо призначена, не виплачується на сім’ю, яка вперше звертається за її призначенням, якщо протягом 3-ох місяців перед зверненням або під час її отримання один з членів сім'ї придбав транспортний засіб, здійснив купівлю майна чи має депозит на суму понад 100 тис. грн, має житло, яке знаходиться не в зоні бойових дій/ тимчасової окупації тощо", - пояснюють юристи.

Чи можна отримати допомогу після повернення з-за кордону

Соцдопомогу можуть надати, якщо громадянин повернувся з-за кордону і відповідає сукупності умов:

особа стала на облік як ВПО

звертається за допомогою вперше (тобто, якщо людина отримувала допомогу на проживання з 24.02.2022 р., виїхала за кордон і тепер повернулася - отримати допомогу вдруге вона не зможе)

звернулася за допомогою не раніше ніж через 15 робочих днів після повернення в Україну

відповідає майновим критеріям, які встановлені для отримання допомоги

Чи можна звернутися за отриманням допомоги, якщо отримував її раніше

Людина може звернутися повторно за допомогою, якщо відповідає наступним вимогам:

включена до переліку осіб, яких обов’язково/примусово евакуюють з території, на якій оголошено обов’язкову евакуацію після 1 серпня 2023 року

або особа виїхала з території, на якій ведуться бойові дії або тимчасово окупованих РФ, за умови, що територія включена до Переліку після 1 грудня 2023 року

або після повернення додому житло людини було знищено або пошкоджено до ступеня непридатності для проживання

особа відповідає майновим критеріям, які встановлені для отримання допомоги на проживання

Чи призначають допомогу працездатній безробітній людині

Працездатним особам, які тимчасово не працюють, можуть отримати допомогу. Протягом перших 3-ох місяців отримання допомоги переселенець повинен сприяти своїй зайнятості, тобто:

працевлаштуватися

або зареєструватися як ФОП

або стати на облік як фізична особа, яка провадить незалежну професійну діяльність (стосується, до прикладу, адвокатів, нотаріусів, приватних виконавців тощо)

або подати заяву для отримання допомоги на здобуття економічної самостійності (наприклад, мікрогранту, гранту на створення або на розвиток власного бізнесу, ваучера на навчання тощо)

або зареєструватися в Центрі зайнятості як безробітна тощо

У випадку недотримання цієї вимоги, допомога на проживання буде скасована.