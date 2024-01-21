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Как переселенцам получить временное жилье и когда отказ в его предоставлении является незаконным

Когда и как предоставляют временное жилье переселенцам (фото: GettyImages)
Автор: Василина Копытко

В Украине насчитывается 4,9 млн. внутренне перемещенных лиц, большинство из них получили этот статус после начала полномасштабного вторжения. ВПЛ имеют право на получение временного жилья от государства.

О том, как его получить и в каких случаях отказ в предоставлении жилья является незаконным, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию Юридического советника для ВПЛ в Facebook.

Кто имеет право на временное жилье

Согласно закону "Об обеспечении прав и свобод внутренне перемещенных лиц" ВПЛ имеют право на обеспечение органами государственной исполнительной власти, органами местного самоуправления и субъектами частного права возможности бесплатного временного проживания (при условии оплаты лицом стоимости коммунальных услуг) в течение 6- ти месяцев с момента взятия на учет ВПЛ.

А для многодетных семей, лиц с инвалидностью, пожилых людей этот срок может быть продлен.

Как получить временное жилье

Нужно подать заявление о взятии на учет граждан, нуждающихся в жилье для временного проживания в уполномоченные органы (соответствующий сельский, поселковый, городской совет или его уполномоченные органы), по месту регистрации его как ВПЛ.

К заявлению прилагается:

  • копия паспорта гражданина Украины
  • копия РНОКПП
  • копия справки ВПЛ и копии соответствующих справок членов семьи
  • копии документов, подтверждающих родственные отношения заявителя и всех членов его семьи (свидетельство о рождении, свидетельство о браке, удостоверение опекуна или попечителя и т. п.)
  • копия доверенности и документов, удостоверяющих личность представителя - в случае подачи заявления уполномоченным представителем ВПЛ
  • копии документов, подтверждающих основания приоритетности в предоставлении ВПЛ жилых помещений из фонда

"Факт уничтожения или повреждения жилья, приведшего к невозможности его использования по назначению, подтверждается личным заявлением заявителя и членов его семьи", - объясняют юристы.

Следует дождаться решения о взятии ВПЛ на учет граждан, нуждающихся в жилье для временного проживания, или об отказе во взятии на такой учет. Решение принимается в течение 1 рабочего дня после подачи соответствующего заявления.

Нужно дождаться появления поступления в фонд жилых помещений, пригодных для предоставления во временное пользование.

Уполномоченный орган в течение 3 рабочих дней со дня поступления такого жилья обязан принять решение о предоставлении.

Когда отказ в предоставлении жилья является незаконным

"Обратите внимание. Не может быть основанием для отказа во взятии ВПЛ на учет граждан, нуждающихся в жилье для временного проживания, отсутствие такого жилья на момент обращения. Семья должна получить "положительное" решение и быть постановлена на учет", - отмечают юристы.

При этом они добавляют, что семья сможет быть обеспечена жильем только после появления такого жилья в громаде.

В то же время, жилое помещение не предоставляется, если ВПЛ или любой из членов его семьи имеет в собственности жилое помещение/часть жилого помещения, пригодное для проживания, размером не менее 13,65 кв. метра на одного человека, расположенного на территориях:

  • не включенных в Перечень территорий, на которых ведутся (велись) боевые действия или временно оккупированных РФ
  • или включенных в указанный Перечень, но для которых определена дата завершения боевых действий (прекращение возможности боевых действий) или временной оккупации

Ранее мы писали о том, какие 5 важных аспектов назначения соцпомощи нужно знать переселенцам.

Читайте также о том, как проходит проверка местожительства ВПЛ.

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Министерство социальной политикиВнутренне перемещенные лица