Як пересадити будь-яку кімнатну рослину усього за 3 кроки: покрокова інструкція

Коли рослину потрібно пересаджувати

Існують дві основні причини для пересадки кімнатної рослини. По-перше, ґрунт виснажується і втрачає корисні речовини, тому квітці потрібна свіжа поживна суміш. По-друге, коріння розростається, і йому може стати тісно у старому горщику. У таких випадках рослину необхідно переміщувати в більш просторе середовище.

Є кілька ознак, що підкажуть, коли пора пересаджувати квітку. Якщо у неї одночасно опадають старі листки та з’являються нові, це може означати нестачу місця для кореневої системи.

Інша важлива ознака - коріння, що проростає крізь дренажні отвори або виходить на поверхню через нестачу ґрунту. Також варто звернути увагу на колір ґрунту: якщо дрібні білі камінці (перліт) набули жовтого або коричневого відтінку, земля потребує заміни.

Молоді рослини, що швидко ростуть, слід пересаджувати кожні шість місяців. Дорослі - раз на кілька років. А великі кімнатні квіти часто можна просто оновлювати, додаючи свіжий верхній шар ґрунту. Найкращий час для пересадки - кінець зими або початок весни.

З часом коріння рослини не вміщається у старий горщик (фото: Freepik.com)

Вибір правильного горщика

Горщик для пересадки не повинен бути занадто великим. Якщо рослина не збільшилася у розмірах, можна залишити той самий вазон і просто замінити ґрунт. У разі, коли коріння переросло старий горщик, новий має бути трохи більшим - різниця між його стінками та рослиною повинна становити 2-5 см.

Занадто великий горщик може спричинити застій води, що підвищує ризик загнивання коренів. Рослина може ніби "плавати" в ґрунті, що негативно вплине на її адаптацію. Тому слід обирати варіант, який забезпечить достатньо місця для росту, але не створить надлишкового простору.

Перед пересадкою важливо перевірити дренажні отвори в новому горщику. Якщо вони занадто маленькі, волога може застоюватися, тому їх слід розширити або додати додатковий дренажний шар.

Підготовка та обробка коріння

Перед пересадкою потрібно акуратно витягнути рослину зі старого горщика. Якщо коріння заплутане, не слід його різко розтягувати - краще обережно розплутати руками. Очищення від старої землі допоможе підготувати рослину до пересадки в новий субстрат.

Якщо коренева система занадто щільно сплетена, можна злегка підрізати кінчики корінців. Це стимулює їхній ріст та покращує адаптацію на новому місці. При виявленні підгнилих або пошкоджених частин їх необхідно обрізати стерильними ножицями.

Якщо коріння занадто сухе, перед пересадкою можна ненадовго замочити його у воді. Це допоможе рослині легше перенести зміну ґрунту та швидше адаптуватися.

Підготовка коріння - важливий ступінь при пересадці (фото: Freepik.com)

Пересадка та догляд після неї

Спочатку горщик потрібно заповнити свіжою поживною землею приблизно на третину. Це залишить місце для росту нових коренів. Далі слід помістити рослину рівно по центру горщика і поступово засипати її коріння новим субстратом.

При засипанні важливо не залишати порожніх просторів, але й не утрамбовувати ґрунт занадто щільно. Щоб перевірити щільність, можна натиснути пальцем: якщо ґрунт сильно просідає, його варто трохи ущільнити. Важливо залишити вільні 2-3 см від краю горщика, щоб уникнути переливу води під час поливу.

Після пересадки рослину слід злегка зволожити, щоб допомогти їй адаптуватися. Однак протягом наступного тижня її краще не поливати, щоб дати корінню час звикнути до нового середовища.