Как пересадить любое комнатное растение всего за 3 шага: пошаговая инструкция

Пересадка комнатных растений может вызвать тревогу, особенно у новичков. Неправильные действия могут повредить корни и нарушить его рост. Чтобы этого не произошло, важно знать, когда следует пересаживать цветок и как правильно это сделать.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о трех простых шагах, которые помогут вам безопасно переместить растение в новый горшок без вреда для его здоровья.
Существуют две основные причины для пересадки комнатного растения. Во-первых, почва истощается и теряет полезные вещества, поэтому цветку нужна свежая питательная смесь. Во-вторых, корни разрастаются, и ему может стать тесно в старом горшке. В таких случаях растение необходимо перемещать в более просторную среду.
Есть несколько признаков, которые подскажут, когда пора пересаживать цветок. Если у него одновременно опадают старые листья и появляются новые, это может означать недостаток места для корневой системы.
Другой важный признак - корни, прорастающие сквозь дренажные отверстия или выходящие на поверхность из-за недостатка почвы. Также стоит обратить внимание на цвет почвы: если мелкие белые камешки (перлит) приобрели желтый или коричневый оттенок, земля нуждается в замене.
Молодые быстрорастущие растения следует пересаживать каждые шесть месяцев. Взрослые - раз в несколько лет. А крупные комнатные цветы часто можно просто обновлять, добавляя свежий верхний слой почвы. Лучшее время для пересадки - конец зимы или начало весны.
Горшок для пересадки не должен быть слишком большим. Если растение не увеличилось в размерах, можно оставить тот же вазон и просто заменить почву. В случае, когда корни переросли старый горшок, новый должен быть немного больше - разница между его стенками и растением должна составлять 2-5 см.
Слишком большой горшок может вызвать застой воды, что повышает риск загнивания корней. Растение может как бы "плавать" в почве, что негативно повлияет на его адаптацию. Поэтому следует выбирать вариант, который обеспечит достаточно места для роста, но не создаст избыточного пространства.
Перед пересадкой важно проверить дренажные отверстия в новом горшке. Если они слишком маленькие, влага может застаиваться, поэтому их следует расширить или добавить дополнительный дренажный слой.
Перед пересадкой нужно аккуратно вытащить растение из старого горшка. Если корни запутанные, не следует их резко растягивать - лучше осторожно распутать руками. Очистка от старой земли поможет подготовить растение к пересадке в новый субстрат.
Если корневая система слишком плотно сплетена, можно слегка подрезать кончики корешков. Это стимулирует их рост и улучшает адаптацию на новом месте. При обнаружении подгнивших или поврежденных частей их необходимо обрезать стерильными ножницами.
Если корни слишком сухие, перед пересадкой можно ненадолго замочить их в воде. Это поможет растению легче перенести смену почвы и быстрее адаптироваться.
Сначала горшок нужно заполнить свежей питательной землей примерно на треть. Это оставит место для роста новых корней. Далее следует поместить растение ровно по центру горшка и постепенно засыпать его корни новым субстратом.
При засыпании важно не оставлять пустых пространств, но и не утрамбовывать грунт слишком плотно. Чтобы проверить плотность, можно нажать пальцем: если грунт сильно проседает, его стоит немного уплотнить. Важно оставить свободные 2-3 см от края горшка, чтобы избежать перелива воды во время полива.
После пересадки растение следует слегка увлажнить, чтобы помочь ему адаптироваться. Однако в течение следующей недели его лучше не поливать, чтобы дать корням время привыкнуть к новой среде.
Ранее мы писали, какие 8 лучших домашних удобрений для рассады ускорят ее рост.
Читайте также, какие есть 7 народных средств сделать рассаду крепкой и здоровой.
При написании материала использовались следующие источники: сайты Lifehacker, Moysad.com.ua, Real Simple.