Як "переписати" генетику за допомогою їжі? Продукти, які мають найбільший вплив

Чим можна змінити гени

За словами експерта, гени - це своєрідний сценарій, закладений природою. Але його можна редагувати за допомогою епігенетичних механізмів - певних міток, що "вмикають" чи "вимикають" гени, впливаючи на здоров’я та довголіття.

Метилювання ДНК - свого роду "перемикач", який визначає, буде ген активним чи ні. При цьому до ДНК додаються метильні групи, що можуть "відключати" певні гени, наприклад, ті, що пов’язані із запаленням чи старінням.

Модифікація гістонів впливає на доступність генетичної інформації для зчитування. І важливе те, що ці зміни не є постійними. Тобто харчування та спосіб життя можуть як запустити певні епігенетичні механізми, так і повернути їх назад.

Які продукти мають найбільший вплив

Фолієва кислота та вітамін В12 (зелень, мʼясо, яйця) сприяють метилюванню ДНК, знижуючи ризик серцево-судинних захворювань.

Поліфеноли, які містяться в зеленому чаї, какао, чорному шоколаді та ягодах, регулюють гени, що відповідають за запалення та метаболізм.

Омега-3 жирні кислоти (жирна риба, льон, горіхи) здатні змінювати активність генів, що впливають на запалення та здоров'я мозку.

Сульфорафан у броколі та брюссельській капусті стимулює активність генів, що відповідають за детоксикацію та протипухлинний захист.

Куркумін у куркумі впливає на гени, пов’язані з онкологічними захворюваннями.

Важливо пам'ятати, що доданий цукор та оброблені продукти можуть пришвидшувати біологічне старіння клітин.

Деталі дослідження

Дослідження показало, що високе споживання цукру може пришвидшувати біологічне старіння клітин через оксидативний стрес і запалення. Люди, які скоротили вживання доданого цукру, показали уповільнення змін у своєму епігенетичному віці.

"Гени - не вирок! Вони лише задають можливий сценарій, а ось хто стане режисером цієї історії - вирішуємо ми самі", - додала Самойленко.