Як передати показники двозонного лічильника, щоб економити на "комуналці" до 50%

Що таке двозонний лічильник

Це лічильник, який фіксує обсяг споживання за окремими періодами часу: вдень та вночі. Денна ставка з 7:00 ранку та до 23:00 вечора складає 2,64 грн/кВт-год. А нічний тариф діє з 23:00 до 7:00 та коштує вдвічі менше - 1,32 грн за кіловат-годину.

Двозонний лічильник можна придбати самостійно або в оператора при замовленні послуги із заміни вартості.Зверніть увагу, що після встановлення лічильника потрібно укласти новий двотарифний договір із постачальником електроенергії.

Щоб такий метод справді працював, варто перенести використання найбільш енерговитратних приладів на нічний час. До них належать пральні машини, духовки, електрочайники, хлібопічки, посудомийні машини тощо.

Двозонний лічильник фактично дає можливість знизити вартість "комуналки" на 50%, тому є досить вигідним вкладенням.

Як передати показники такого лічильника

На екрані двозонного лічильника з інтервалом 10 секунд послідовно відображаються:

показання за тарифом "день" (з 7:00 до 23:00)

показання за тарифом "ніч" (з 23:00 до 7:00)

загальний обсяг спожитої електроенергії

Крім того, розрізняють три типи двозонних лічильників:

GAMA

На лічильниках GAMA індекс "15.8.2" вказує на тариф "день", а індекс "15.8.1" - на тариф "ніч". Загальний обсяг спожитої електроенергії - це індекс "15.8.0".

NIK

Залежно від типу лічильників NIK електроенергія за тарифом "день" має індекс "1.8.2", "15.8.2" чи "Т22", а за тарифом "ніч" - "1.8.1", "15.8.1" чи "Т21". Загальний обсяг - "1.8.0", "15.8.0" чи "Т2".

MTX

На лічильниках МТХ індекс "1.8.2" - це тариф "день", індекс "1.8.1" - на тариф "ніч", "1.8.0" - загальний обсяг.