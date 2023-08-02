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Как передать показатели двухзонного счетчика, чтобы экономить на "коммуналке" до 50%

Как передать показатели двухзонного счетчика (фото: РБК-Украина / Виталий Носач)
Автор: Юлия Гаюк

С 1 июня в Украине повысили тариф на свет, и теперь киловатт света в час стоит 2,64 гривны. Однако даже в таких условиях все равно можно экономить, установив двухзонный счетчик.

Как он работает и передать его показатели, рассказали на сайте YASNO.

Что такое двухзонный счетчик

Это счетчик, фиксирующий объем потребления по отдельным периодам времени: днем и ночью. Дневная ставка с 7:00 утра та до 23:00 вечера равна 2,64 грн/кВт-ч. А ночной тариф действует с 23:00 до 7:00 и стоит в два раза меньше - 1,32 грн/кВт-ч.

Двухзонный счетчик можно приобрести самостоятельно или у оператора при заказе услуги по замене стоимости. Обратите внимание, что после установки счетчика следует заключить новый двухтарифный договор с поставщиком электроэнергии.

Чтобы такой метод действительно работал, следует перенести использование наиболее энергозатратных приборов в ночное время. К ним относятся стиральные машины, духовки, электрочайники, хлебопечки, посудомоечные машины и т. д.

Двухзонный счетчик фактически дает возможность снизить стоимость "коммуналки" на 50%, поэтому является достаточно выгодным вложением.

Как передать показатели такого счетчика

На экране двухзонного счетчика с интервалом 10 секунд отображаются последовательно:

  • показание по тарифу "день" (с 7:00 до 23:00)
  • показание по тарифу "ночь" (с 23:00 до 7:00)
  • общий объем потребленной электроэнергии

Кроме того, различают три типа двухзонных счетчиков:

  • GAMA

На счетчиках GAMA индекс "15.8.2" указывает на тариф "день", а индекс "15.8.1" - на тариф "ночь". Общий объем потребленной электроэнергии - это индекс "15.8.0".

  • NIK

В зависимости от типа счетчиков NIK электроэнергия по тарифу "день" имеет индекс "1.8.2", "15.8.2" или "Т22", а по тарифу "ночь" - "1.8.1", "15.8.1" или "Т21 ". Общий объем - "1.8.0", "15.8.0" или "Т2".

  • MTX

На счетчиках МТХ индекс "1.8.2" - это тариф "день", индекс "1.8.1" - на тариф "ночь", "1.8.0" - общий объем.

Раньше мы рассказывали, как тарифы на коммунальные услуги в ЕС отличаются от украинских.

Читайте также, как экономить на платежках за воду, если стоимость все же вырастет.

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