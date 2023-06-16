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Як пасинкувати помідори, щоб вони дали гарний урожай (відео)

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П'ятниця 16 червня 2023 15:46
Як пасинкувати помідори, щоб вони дали гарний урожай (відео) Як потрібно пасинкувати помідори (фото: Freepik)
Автор: Василина Копитко

Гарний урожай помідорів можна отримати тільки при регулярному кропіткому догляді за рослинами. Одним із найважливіших етапів є пасинкування кущів. Саме від цього процесу залежить плодоношення кущів.

Про це розповіли на You Tube каналі "Дім та присадибна ділянка".

Навіщо помідори пасинкувати

"Пасинкування томатів - одне з основних заходів з догляду за культурою. Його суть полягає у видаленні пазушних, бічних пагонів, що заважають плодоношенню. Пасинкування дозволяє перерозподілити поживні речовини з нарощування зелені на ріст плодів. Рослини не витрачають сили на непотрібне зростання, а віддають їх на плодоношення", - пояснює городниця.

Головні плюси пасинкування:

  • підвищення урожайності томатів
  • збільшення провітрюваності кущів
  • поліпшення освітленості
  • можливість більш щільної посадки

Неформовані кущі томаті займають більше місця, заважають сусіднім рослинам. А от після пасинкування рослини займають строго контрольоване місце, виглядають естетично.

Як правильно пасинкувати помідори

Пасинкування потрібно проводити з моменту, коли рослини починають цвісти. Цю роботу треба проводити щотижня аж до серпня.

Пасинки треба видаляти, коли вони завбільшки 3-5 см. Гострими ножицями відріжте відросток. Обрізайте так, аби залишалися "пеньочки". Вони з часом засохнуть і не дозволять на цьому місці сформуватись новим пасинкам.

Кущі формуйте по такому принципу, що найсильніший пагін - це той, на якому утворилося суцвіття. Рослину можна формувати в одне, або у два стебла.

Якщо формуєте рослину з двома стеблами, то доглядаєте за другим, так само як за основним. Але на ньому дозволяється залишати 4-5 грон, а от на головному може бути до 10. Якщо залишити більше, то помідори будуть дрібні та несмачні.

Якщо ваші помідори густо посаджені, то треба формувати рослину з одним стеблом. Залишати два стебла можна у тому випадку, якщо між кущами відстань у 50-60 см.

Раніше ми розповідали про те, через які помилки при вирощуванні помідорів ви можете залишитись без урожаю.

Читайте також про те, чому листя помідорів жовтіє і як цьому запобігти.

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