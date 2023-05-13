5 помилок при вирощуванні помідорів, через які ви ризикуєте лишитись без урожаю

Отримати рясний урожай помідорів можна лише при якісному догляді за рослиною. Через помилки при підживленні чи поливі, а також через неправильне пасинкування рослини ви ризикуєте залишитись без плодів.

Про те, яких помилок при вирощуванні помідорів варто уникати, пише Express .

Невчасний посів

Якщо у вас є опалювальна теплиця, ви можете починати посів наприкінці зими. Якщо плануєте вирощувати овочі у відкритому ґрунті, тоді можна сіяти у кінці квітня на початку травня, коли вже ризики великих заморозків минули.

Недостатній полив

Важливо тримати рослини помідорів у теплі та добре поливати, але забагато води може спричинити проблеми, тому важливо визначити оптимальну кількість вологи.

Професійні городники радять підтримувати ґрунт рівномірно вологим протягом усього сезону.

Коливання рівня вологості може спричинити проблеми з плодами, такі як розщеплення або загнивання квітів. Рослини в контейнерах швидко висихають, тому в спекотну погоду можуть потребувати щоденного поливу.

Щоб зберегти вологу, садівникам варто мульчувати землю навколо рослини. Це також захистить її від бур’янів.

Неправильне підживлення

Щоб посилити плодоношення, особливо рослин в контейнерах, підживлюйте їх кожні 10-14 днів рідким добривом з високим вмістом калію, коли перші плоди почнуть набухати.

Уникайте перегодовування кущів, оскільки це може спричинити проблеми. Перед внесенням добрив уважно читайте інструкцію на упаковці.

Не видаляєте бічні пагони

У помідорів із прямим стеблом треба регулярно видаляти бічні пагони, а ось кущові помідори не потребують такого догляду.

"Бічні пагони хоч і родять, але не так сильно, як пагони, що відходять від основного стебла. Тому можете просто відщипнути їх", - каже експерт із садівництва Монті Дон.

Він додав, що якщо виконувати цю роботу регулярно, бічні пагони не стануть завеликими.

"Тоді рослина вкладає всю свою енергію в те, щоб дати красиві і хороші плоди", - говорить експерт.

Не встановлюєте опори рослині

Для сортів із високим стеблом рослині потрібна міцна опора. Садівникам слід прив’язувати головне стебло до палиці, це дозволить йому рости сильним і не ламатись під вагою плодів.