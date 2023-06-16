Как пасынковать помидоры, чтобы они дали хороший урожай (видео)

Хороший урожай помидоров можно получить только при регулярном кропотливом уходе за растениями. Одним из важнейших этапов является пасынкование кустов. Именно от этого процесса зависит плодоношение кустов.

Об этом рассказали на You Tube канале "Дім та присадибна ділянка".

Зачем помидоры пасынковать

"Пасынкование томатов - одно из основных мер по уходу за культурой. Его суть заключается в удалении пазушных, боковых побегов, мешающих плодоношению. Пасынкование позволяет перераспределить питательные вещества с наращивания зелени на рост плодов. Растения не тратят силы на ненужный рост, а отдают их на плодоношение", - объясняет огородница.

Главные плюсы пасынкования:

повышение урожайности томатов

увеличение проветриваемости кустов

улучшение освещенности

возможность более плотной посадки

Неформованные кусты томатов занимают больше места, мешают соседним растениям. А вот после пасынкования растения занимают строго контролируемое место и выглядят эстетично.

Как правильно пасынковать помидоры

Пасынкование нужно проводить с момента, когда растения начинают цвести. Эту работу нужно проводить еженедельно вплоть до августа.

Пасынки нужно удалять, когда они размером 3-5 см. Острыми ножницами отрежьте отросток. Обрезайте так, чтобы оставались "пенечки". Они со временем засохнут и не позволят на этом месте сформироваться новым пасынкам.

Кусты формируйте по тому принципу, что самый сильный росток - это тот, на котором образовалось соцветие. Растение можно формировать в один или в два стебля.

Если формируете растение с двумя стеблями, то ухаживаете за вторым, равно как за основным. Но на нем нужно оставлять 4-5 кистей, а вот на главном может быть до 10. Если оставить больше, то помидоры будут мелкие и невкусные.

Если ваши помидоры густо посажены, нужно формировать растение с одним стеблем. Оставлять два можно в том случае, если между кустами расстояние в 50-60 см.