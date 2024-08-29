Як отримати заступництво Іоана Хрестителя. Сильні молитви, які варто прочитати сьогодні

Сьогодні українці вшановують пам'ять Іоанна Хрестителя. Ви можете отримати його благословення та захист, прочитавши особливі молитви до великого святого.

Коротка молитва

Хрестителю Ісуса, пам’ятай про всіх нас, щоб ми були очищені від наших беззаконь. Бо тобі дана благодать заступатися за нас. Амінь.

Молитва від Софронія Дамаського

О голосе Слова, подай голос! Світильнику Світла, дай нам сяйво! О віснику Слова, дай нам жвавість слів, щоби ми сьогодні раділи, достойно славлячи тебе. Амінь.

Молитва Х ст.

Святий Йоане, провіснику Христа, друже Нареченого, не припиняй разом зі святими молитися до Бога за нас. Амінь.

Іван Хреститель, 1459 рік (зображення: Вікіпедія)

Молитва з Кодексу Оксфордського коледжу Святої Трійці

Радуйся, святий Йоане, шанований Хрестителю, гідний бути піднесеним понад інших святих, після Христа й Марії достойний особливої пошани. Молися за нас постійно до Господа. Амінь.

Молитва від Петра Скарги

Тебе також, великий Хрестителю, покірно просимо: Того, кого ти нам вказував як Агнця своїм впливовим заступництвом, укажи нам Царем над царями, милостивим до нас, щоб ми в твоєму товаристві царювали з Ним у вічних утіхах. Амінь.

Молитва про заступництво

Просимо тебе, Хрестителю, законодавцю праведного життя, будь нашим заступником, який знищує стріли смерті. Віснику Христа, Йоане, свідку Божого Агнця, хрестителю Спасителя, будь нашим посередником: проси за нас Христа. Амінь.

Ікона усічення голови Івана Хрестителя (зображення: Вікіпедія)

Молитва за здоров'я

Святий Іване, предтече і хрестителю Господній! Про тебе говорить святий євангеліст, що ти - чоловік, посланий від Бога, щоб дати свідоцтво про Світло, і щоб усі увірували в те правдиве Світло, що прийшло на цей світ просвітити кожну людину. Після тебе мало Воно прийти, але Воно було перше, ніж ти, бо Воно було від віків. Про тебе, всехвальний пророче, свідчить Сам Господь, коли каже, що ти - більший від усіх інших. Старозавітні пророки провіщали Христа-Месію словами, а ти вказав на Нього рукою і відважно проголосив: “Це - Агнець Божий, що бере на Себе гріхи світу”.

Ти - Божий проповідник покаяння, ти хрестив розкаяних в Йордані, ти вдостоївся власною рукою діткнутися верху голови Царя Бога. Ти - перший мученик, ти посників і пустинників наставник, ти - вчитель чистоти, ти - близький друг Христа. Через тебе Господа прошу, до тебе припадаю: не відмов мені твого - перед Ним - заступництва, щоб душа моя відновилася правдивим покаянням, смиренням і наверненням до Ісуса, немов другим хрещенням, бо ти був проповідником покаяння і хрестителем. Разом зі мною випроси мені у премилосердного й всеблагого Творця ласку, щоб я міг (могла) одержати Його прощення гріхів і міг (могла) безперешкодно увійти колись туди, куди ніщо скверне, брудне й гидотне не може ввійти, - у Небесне Царство. Амінь.