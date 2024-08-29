Как получить покровительство Иоанна Крестителя. Сильные молитвы, которые стоит прочесть сегодня

Короткая молитва

Хрестителю Ісуса, пам’ятай про всіх нас, щоб ми були очищені від наших беззаконь. Бо тобі дана благодать заступатися за нас. Амінь.

Молитва от Софрония Дамасского

О голосе Слова, подай голос! Світильнику Світла, дай нам сяйво! О віснику Слова, дай нам жвавість слів, щоби ми сьогодні раділи, достойно славлячи тебе. Амінь.

Молитва Х ст.

Святий Йоане, провіснику Христа, друже Нареченого, не припиняй разом зі святими молитися до Бога за нас. Амінь.

Иоанн Креститель, 1459 год (изображение: Википедия)

Молитва из Кодекса Оксфордского колледжа Святой Троицы

Радуйся, святий Йоане, шанований Хрестителю, гідний бути піднесеним понад інших святих, після Христа й Марії достойний особливої пошани. Молися за нас постійно до Господа. Амінь.

Молитва от Петра Скарги

Тебе також, великий Хрестителю, покірно просимо: Того, кого ти нам вказував як Агнця своїм впливовим заступництвом, укажи нам Царем над царями, милостивим до нас, щоб ми в твоєму товаристві царювали з Ним у вічних утіхах. Амінь.

Молитва о покровительстве

Просимо тебе, Хрестителю, законодавцю праведного життя, будь нашим заступником, який знищує стріли смерті. Віснику Христа, Йоане, свідку Божого Агнця, хрестителю Спасителя, будь нашим посередником: проси за нас Христа. Амінь.

Икона усечения головы Ивана Крестителя (изображение: Википедия)

Молитва за здоровье

Святий Іване, предтече і хрестителю Господній! Про тебе говорить святий євангеліст, що ти - чоловік, посланий від Бога, щоб дати свідоцтво про Світло, і щоб усі увірували в те правдиве Світло, що прийшло на цей світ просвітити кожну людину. Після тебе мало Воно прийти, але Воно було перше, ніж ти, бо Воно було від віків. Про тебе, всехвальний пророче, свідчить Сам Господь, коли каже, що ти - більший від усіх інших. Старозавітні пророки провіщали Христа-Месію словами, а ти вказав на Нього рукою і відважно проголосив: “Це - Агнець Божий, що бере на Себе гріхи світу”.

Ти - Божий проповідник покаяння, ти хрестив розкаяних в Йордані, ти вдостоївся власною рукою діткнутися верху голови Царя Бога. Ти - перший мученик, ти посників і пустинників наставник, ти - вчитель чистоти, ти - близький друг Христа. Через тебе Господа прошу, до тебе припадаю: не відмов мені твого - перед Ним - заступництва, щоб душа моя відновилася правдивим покаянням, смиренням і наверненням до Ісуса, немов другим хрещенням, бо ти був проповідником покаяння і хрестителем. Разом зі мною випроси мені у премилосердного й всеблагого Творця ласку, щоб я міг (могла) одержати Його прощення гріхів і міг (могла) безперешкодно увійти колись туди, куди ніщо скверне, брудне й гидотне не може ввійти, - у Небесне Царство. Амінь.