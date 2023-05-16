Як отримати великий урожай на маленькій ділянці землі: поради досвідчених городників

Правило 1

Підготуйте землю, тому що хорошого врожаю не буде ні на якій ділянці, якщо ґрунт не готовий до посадки. Щоб овочі та зелень росли добре, земля має бути легка, пухка, вологопроникна, багата на органіку, насичена корисними мікроелементами.

Правило 2

Грамотно плануйте свої грядки. Для початку визначтеся, що саме із "зелених вітамінів" потрібно вашій родині. Виходячи з кількості культур, сплануйте необхідне число та розміри грядок.

Використовувати дороге місце на грядці лише для однієї культури – недозволена розкіш. При маленьких городах люди намагаються поєднувати посадки – щоб після збирання врожаю однієї культури висаджувати іншу та встигнути зібрати плоди до настання холодів.

Важливо! Вивчіть уважно, які овочі та зелень не можна садити близько один до одного або слідом один за одним в один сезон.

Після висадження ранніх сортів культур, які ви зберете у червні, плануйте, що ви посадите після них. Наприклад, горох дозріває швидко і після нього можна посіяти скоростиглу моркву або розсаду кольрабі.

Бажано скласти план заздалегідь і розписати, які овочі та зелень ви встигнете посадити, виростити та зібрати.

Правило 3

Не порушуйте правила черговості посадки. Всі городники знають, що не можна садити ті самі культури на тому ж місці щороку. Щобільше – для щедрого врожаю треба грамотно чергувати культури.

Черговість посадки різних культур допомагає зберегти родючість ґрунту та поживні речовини з нього будуть витрачатися раціонально, земля встигатиме відновитися.

При зміні культур немає надмірного зараження землі патогенами, які характерні лише однієї сімейства.

Багато овочів здатні виділяти токсини й при використанні черговості - вони не встигають накопичуватись у ґрунті.

Приклади:

Після моркви, кропу, селери та петрушки - посадіть пасльонові (томат, перець, баклажани, картопля). А через рік - бобові чи злаки

Після гарбузових (огірок, кабачок, патисон, диня, кавун) - посадіть квіти сімейства айстрових і розбавте салатом. А після – хрестоцвіті (капусту, ріпу, редьку, редис).

Як отримати великий урожай на маленькій грядці (фото: Pinterest)

Правило 4

Ущільніть посадки. Немає сенсу при обмеженому просторі залишати широкі проміжки між грядками. Вам потрібно тільки з'ясувати правила сумісності рослин і пам'ятати, що найгірше уживаються рослини однакової висоти та будови листя.

Огірки, томати та морква цілком "толерантні" - вони здатні рости поряд з більшістю культур, не люблять хіба що картоплі, гарбуза та баклажанів.

Цибуля та часник пригнічують розвиток бобових та хрестоцвітих культур.

Картопля непогано уживається зі шпинатом і бобами, а найкращий друг для нього – кущова квасоля, яка збагачує ґрунт азотом та відлякує колорадського жука.

Квасоля, петрушка та пряні трави (меліса, чебрець, базилік, майоран) захищають своїх сусідів від шкідників, а цибуля та часник – від грибкових хвороб.

Правило 5

Правильно підбирайте сорти - віддавайте перевагу овочам компактних і низькорослих сортів, які за хорошої врожайності займуть на грядках менше місця.

Наприклад, культури, що плетуться (огірки, гарбуз, горох, квасоля) – вирощуйте на шпалерах. Так ви звільните горизонтальне місце для інших овочів.

Як отримати великий урожай на маленькій грядці (фото: Pinterest)

Правило 6

Збудуйте розумні та вертикальні грядки – це такі високі короби, які заповнені органікою. Вони швидше прогріваються навесні й довше зберігають тепло восени. А це дозволить за сезон виростити 2-3 урожаї.

Ще один варіант – вертикальні грядки. Вони підійдуть для зелені, пряних трав, суниці. Багатоповерхові ступінчасті конструкції можна розмістити біля стіни будь-якої будови або перетворити на клумбу, додавши декоративні рослини.

Рослини в підвісних горщиках можна закріпити на горизонтальних перекладинах паркану або огорожі балкона, тераси. Базилік, розмарин, м'ята - всі ці культури добре ростуть у вазонах.