Як отримати статус ветерана військової служби та які в них є пільги: інструкція
Ветерани військової служби можуть отримати відповідний статус та право на користування певними пільгами. Для цього потрібно зібрати список необхідних документів та звернутися до районного територіального центру комплектування за місцем реєстрації.
Як оформити статус ветерана військової служби та на які пільги можна розраховувати, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).
У підготовці матеріалу використані джерела: Львівський центральний ТЦК СП, Міністерство у справах ветеранів.
Як отримати статус ветерана військової служби
Ветеранами військової служби можуть бути визнані такі громадяни України:
- які бездоганно прослужили на військовій службі 25 і більше років у календарному або 30 та більше років у пільговому обчисленні;
- особи з інвалідністю I та II групи, інвалідність яких настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, пов’язаних з виконанням обов’язків військової служби;
- особи з інвалідністю I та II групи, інвалідність яких настала внаслідок захворювання, одержаного в період проходження військової служби, які мають вислугу військової служби 20 років і більше.
Які документи необхідні для оформлення посвідчення ветерана військової служби
Для оформлення посвідчення ветерану військової служби необхідно звернутися до районного територіального центру комплектування за місцем реєстрації ветерана та надати в центр такі документи:
- заяву на отримання посвідчення ветерана військової служби
- копію паспорта або ID-картки
- копію ідентифікаційного коду
- витяг з Єдиного державного демографічного реєстру щодо реєстрації місця проживання
- дві фотографії
- копії наказів про звільнення з військової служби
- довідку МСЕК про отримання інвалідності I чи II групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, пов’язаних з виконанням обов’язків військової служби.
Ветеранам військової служби надаються такі пільги:
- безоплатне користування закладами охорони здоров'я Міністерства оборони України
- першочергове безоплатне придбання ліків за рецептами лікарів
- переважне право на забезпечення санаторно-курортним лікуванням у санаторіях з пільговою оплатою вартості путівок ветеранів та членів їх сімей
- 50-відсоткова знижка плати за користування житлом та плати за комунальні послуги
- першочергове забезпечення житлом осіб, які потребують поліпшення житлових умов
- безоплатний проїзд у межах України один раз на рік залізничним транспортом або автомобільним транспортом міжміського сполучення для лікування та відпочинку у санаторіях та будинках відпочинку
- безоплатний проїзд усіма видами міського пасажирського транспорту, автомобільним транспортом загального користування в сільській місцевості.
До речі, раніше ми писали про те, кого можна забронювати під час мобілізації.
А ще розповідали про те, які документи мають бути у родичів мобілізованих.