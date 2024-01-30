Як отримати статус ветерана військової служби та які в них є пільги: інструкція

Ветерани військової служби можуть отримати відповідний статус та право на користування певними пільгами. Для цього потрібно зібрати список необхідних документів та звернутися до районного територіального центру комплектування за місцем реєстрації.

У підготовці матеріалу використані джерела: Львівський центральний ТЦК СП, Міністерство у справах ветеранів.

Як оформити статус ветерана військової служби та на які пільги можна розраховувати, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).

Для оформлення посвідчення ветерану військової служби необхідно звернутися до районного територіального центру комплектування за місцем реєстрації ветерана та надати в центр такі документи:

Ветеранами військової служби можуть бути визнані такі громадяни України:

До речі, раніше ми писали про те, кого можна забронювати під час мобілізації.

А ще розповідали про те, які документи мають бути у родичів мобілізованих.