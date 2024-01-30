Как получить статус ветерана военной службы и какие у них льготы: инструкция

Ветераны военной службы могут получить соответствующий статус и право пользования определенными льготами. Для этого необходимо собрать список необходимых документов и обратиться в районный территориальный центр комплектования по месту регистрации.

В подготовке материала использован источник: Львовский центральный ТЦК СП, Министерство по делам ветеранов.

Как оформить статус ветерана военной службы и на какие льготы можно рассчитывать, говорит РБК-Украина (проект Styler).

Для оформления удостоверения ветерана военной службы необходимо обратиться в районный территориальный центр комплектования по месту регистрации ветерана и предоставить в центр следующие документы:

Ветеранами военной службы могут быть признаны следующие граждане Украины:

Кстати, раньше мы писали о том, кого можно забронировать при мобилизации.

А еще рассказывали о том, какие документы должны быть у мобилизованных родственников.