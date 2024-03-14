Як отримати статус багатодітної сім'ї та чи допоможе це виїхати за кордон з чоловіком

Як оформити статус багатодітної сім'ї та чи має право багатодітний батько виїхати за межі України під час воєнного стану, запровадженого на тлі повномасштабного вторгнення РФ, знають не всі.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає, яка сім'я вважається багатодітною, як узаконити цей статус в Україні й чи допоможе він виїхати за кордон з чоловіком.
При підготовці матеріалу було використано такі джерела: Telegram-канал омбудсмена Дмитра Лубінця, портал "Дія", юридична компанія "Приходько та Партнери", закон України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", Державна прикордонна служба України.
Багатодітною вважається сім'я, що складається з:
Крім того, статус багатодітної родини можуть оформити, якщо один або обидва члени подружжя мають дітей, народжених у попередніх шлюбах - якщо діти проживають разом із ними в новій сім'ї.
Водночас діти, над якими встановлено опіку чи піклування, до складу багатодітної сім'ї не входять.
Яка сім'я є багатодітною (інфографіка: t.me/dmytro_lubinetzs)
Для підтвердження статусу багатодітної сім'ї (або дитини з багатодітної сім'ї) українцям необхідно оформити відповідні посвідчення.
Подати заяву на отримання послуги людина може особисто або через законного представника й у різний спосіб.
У паперовій формі:
Віддалено:
Крім того, згідно з інформацією уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Дмитра Лубінця, подати заяву для отримання статусу багатодітної родини можна в усній формі - у разі особистого візиту до відповідного структурного підрозділу.
Як отримати статус багатодітної сім'ї (інфографіка: t.me/dmytro_lubinetzs)
Посвідчення багатодітного батька в Україні надає низку певних переваг і пільг, які сприяють поліпшенню соціально-економічного становища багатодітних родин.
Водночас для того, щоб чоловік отримав посвідчення багатодітного батька, його сім'ю мають визнати багатодітною.
Згідно з інформацією омбудсмена, під час дії воєнного стану в Україні на тлі повномасштабного вторгнення РФ жодних обмежень щодо надання сім'ї статусу багатодітної встановлено не було.
Статус багатодітної сім'ї під час війни (інфографіка: t.me/dmytro_lubinetzs)
Згідно зі статтею 23 закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", не підлягають призову на військову службу під час мобілізації військовозобов'язані жінки та чоловіки, на утриманні яких перебувають троє і більше дітей віком до 18 років.
При цьому чоловік, який має трьох і більше дітей від різних шлюбів - не є виключенням.
Якщо керуватись постановою Кабміну "Про затвердження правил перетинання державного кордону громадянами України", багатодітний батько має право на виїзд з держави навіть під час воєнного стану.
Водночас ключову роль тут відіграє не батьківство, а утримання неповнолітніх дітей.
Виходячи з досвіду українців після повномасштабного вторгнення РФ, для вільного перетину кордону чоловік має надати документи, що підтверджують факт утримання трьох і більше дітей молодше 18 років.
Залежно від конкретних обставин, пакет документів може різнитися, тому до перетину кордону будь-якому українцю краще за все проконсультуватись у Державній прикордонній службі.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, за яких умов багатодітних чоловіків зможуть мобілізувати.
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