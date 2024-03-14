Как получить статус многодетной семьи и поможет ли это выехать за границу с мужем

Как оформить статус многодетной семьи и имеет ли право многодетный отец выехать за пределы Украины во время военного положения, введенного на фоне полномасштабного вторжения РФ, знают не все.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, какая семья считается многодетной, как узаконить этот статус в Украине и поможет ли он выехать за границу с мужем.
При подготовке материала были использованы следующие источники: Telegram-канал омбудсмена Дмитрия Лубинца, портал "Дія", юридическая компания "Приходько и Партнеры", закон Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", Государственная пограничная служба Украины.
Многодетной считается семья, состоящая из:
Кроме того, статус многодетной семьи могут оформить, если один или оба супруга имеют детей, рожденных в предыдущих браках - если дети проживают вместе с ними в новой семье.
В то же время, дети, над которыми установлена опека или попечительство, в состав многодетной семьи не входят.
Какая семья является многодетной (инфографика: t.me/dmytro_lubinetzs)
Для подтверждения статуса многодетной семьи (или ребенка из многодетной семьи) украинцам необходимо оформить соответствующие удостоверения.
Подать заявление на получение услуги человек может лично или через законного представителя и разными способами.
В бумажной форме:
Удаленно:
Кроме того, согласно информации уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрия Лубинца, подать заявление для получения статуса многодетной семьи можно в устной форме - в случае личного визита в соответствующее структурное подразделение.
Как получить статус многодетной семьи (инфографика: t.me/dmytro_lubinetzs)
Удостоверение многодетного отца в Украине предоставляет ряд преимуществ и льгот, которые способствуют улучшению социально-экономического положения многодетных семей.
В то же время, для того чтобы мужчина получил удостоверение многодетного отца, его семью должны признать многодетной.
Согласно информации омбудсмена, во время действия военного положения в Украине на фоне полномасштабного вторжения РФ никаких ограничений по предоставлению семьи многодетного статуса установлено не было.
Статус многодетной семьи во время войны (инфографика: t.me/dmytro_lubinetzs)
Согласно статье 23 закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", не подлежат призыву на военную службу во время мобилизации военнообязанных женщин и мужчин, на содержании которых находятся трое и более детей в возрасте до 18 лет.
При этом мужчина, имеющий троих и более детей от разных браков - не исключение.
Если руководствоваться постановлением Кабмина "Об утверждении правил пересечения государственной границы гражданами Украины", многодетный отец имеет право на выезд из государства даже во время военного положения.
В то же время, ключевую роль здесь играет не отцовство, а содержание несовершеннолетних детей.
Исходя из опыта украинцев после полномасштабного вторжения РФ, для свободного пересечения границы мужчина должен предоставить документы, подтверждающие факт содержания трех и более детей младше 18 лет.
В зависимости от конкретных обстоятельств пакет документов может отличаться, поэтому до пересечения границы любому украинцу лучше всего проконсультироваться в Государственной пограничной службе.
Напомним, ранее мы рассказывали, при каких условиях многодетных мужчин смогут мобилизовать.
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