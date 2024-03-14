Как получить статус многодетной семьи и поможет ли это выехать за границу с мужем

Как оформить статус многодетной семьи и имеет ли право многодетный отец выехать за пределы Украины во время военного положения, введенного на фоне полномасштабного вторжения РФ, знают не все.

При подготовке материала были использованы следующие источники: Telegram-канал омбудсмена Дмитрия Лубинца, портал "Дія", юридическая компания "Приходько и Партнеры", закон Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", Государственная пограничная служба Украины.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, какая семья считается многодетной, как узаконить этот статус в Украине и поможет ли он выехать за границу с мужем.

Какая семья считается многодетной

Многодетной считается семья, состоящая из:

супругов, состоящих в зарегистрированном браке и проживающих вместе (или одного из родителей)

троих и более детей до 23 лет

Кроме того, статус многодетной семьи могут оформить, если один или оба супруга имеют детей, рожденных в предыдущих браках - если дети проживают вместе с ними в новой семье.

В то же время, дети, над которыми установлена опека или попечительство, в состав многодетной семьи не входят.

Какая семья является многодетной (инфографика: t.me/dmytro_lubinetzs)

Как получить статус многодетной семьи

Для подтверждения статуса многодетной семьи (или ребенка из многодетной семьи) украинцам необходимо оформить соответствующие удостоверения.

Подать заявление на получение услуги человек может лично или через законного представителя и разными способами.

В бумажной форме:

во время личного визита в структурные подразделения по социальной защите населения районных государственных администраций

во время личного визита в исполнительные органы городских советов, городов областного значения, сельских, поселковых, объединенных территориальных общин

во время личного визита в Центр предоставления административных услуг (найти ближайший можно по ссылке)

Удаленно:

онлайн (в электронной форме) - через единый государственный портал "Дія"

онлайн (в электронной форме) - путем отправки документов по электронной почте

путем отправки всех необходимых документов обычной почтой (рекомендованным письмом)

Кроме того, согласно информации уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрия Лубинца, подать заявление для получения статуса многодетной семьи можно в устной форме - в случае личного визита в соответствующее структурное подразделение.

Как получить статус многодетной семьи (инфографика: t.me/dmytro_lubinetzs)

Как получить удостоверение многодетного отца

Удостоверение многодетного отца в Украине предоставляет ряд преимуществ и льгот, которые способствуют улучшению социально-экономического положения многодетных семей.

В то же время, для того чтобы мужчина получил удостоверение многодетного отца, его семью должны признать многодетной.

Согласно информации омбудсмена, во время действия военного положения в Украине на фоне полномасштабного вторжения РФ никаких ограничений по предоставлению семьи многодетного статуса установлено не было.

Статус многодетной семьи во время войны (инфографика: t.me/dmytro_lubinetzs)

Может ли многодетный отец выехать за границу

Согласно статье 23 закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", не подлежат призыву на военную службу во время мобилизации военнообязанных женщин и мужчин, на содержании которых находятся трое и более детей в возрасте до 18 лет.

При этом мужчина, имеющий троих и более детей от разных браков - не исключение.

Если руководствоваться постановлением Кабмина "Об утверждении правил пересечения государственной границы гражданами Украины", многодетный отец имеет право на выезд из государства даже во время военного положения.

В то же время, ключевую роль здесь играет не отцовство, а содержание несовершеннолетних детей.

Исходя из опыта украинцев после полномасштабного вторжения РФ, для свободного пересечения границы мужчина должен предоставить документы, подтверждающие факт содержания трех и более детей младше 18 лет.

В зависимости от конкретных обстоятельств пакет документов может отличаться, поэтому до пересечения границы любому украинцу лучше всего проконсультироваться в Государственной пограничной службе.