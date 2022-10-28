Як отримати медичну допомогу на звільнених територіях: покрокова інструкція

Хто отримає медичну допомогу?

Насамперед меддопомога надається маломобільним, літнім, а також людям з хронічними захворюваннями. Зокрема, працюють команди центрів ЕМД і медицини катастроф. Вони приймають амбулаторно - на виїзді й на базі пристосованих поліклінік.

У тих населених пунктах, де ще немає зв'язку, працюють мобільні медичні бригади. А також там, де немає можливості приймати людей у спеціально обладнаних для цього приміщеннях.

Як звернутися по допомогу?

Для того, щоб отримати професійну консультацію, слід заявити про таку потребу органу місцевого самоврядування. Вас внесуть у списки тих, кого оглянуть лікарі.

У селах і містах, де відновили роботу команди центрів ЕМД, можна користуватися звичним номером телефону 103.

Якщо пацієнт не може відвідати лікаря, він може отримати безплатну медичну допомогу за номером 0 800 602 019.

Також є можливість отримати медичну консультацію за телефонами:

(095) 573-76-87

(050) 317-82-94

Окрім медичної допомоги, фахівці також надають психологічну та психосоціальну підтримку та забезпечують населення ліками.

Фото: minre.gov.ua