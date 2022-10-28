Як отримати медичну допомогу на звільнених територіях: покрокова інструкція

На звільнених від окупантів територіях Харківщини, Донеччини, Луганщини та Херсонщини поступово відновлюється надання медичної допомоги.
Як отримати медичне обслуговування мешканцях цих регіонів - читайте нижче в матеріалі.
Насамперед меддопомога надається маломобільним, літнім, а також людям з хронічними захворюваннями. Зокрема, працюють команди центрів ЕМД і медицини катастроф. Вони приймають амбулаторно - на виїзді й на базі пристосованих поліклінік.
У тих населених пунктах, де ще немає зв'язку, працюють мобільні медичні бригади. А також там, де немає можливості приймати людей у спеціально обладнаних для цього приміщеннях.
Для того, щоб отримати професійну консультацію, слід заявити про таку потребу органу місцевого самоврядування. Вас внесуть у списки тих, кого оглянуть лікарі.
У селах і містах, де відновили роботу команди центрів ЕМД, можна користуватися звичним номером телефону 103.
Якщо пацієнт не може відвідати лікаря, він може отримати безплатну медичну допомогу за номером 0 800 602 019.
Також є можливість отримати медичну консультацію за телефонами:
Окрім медичної допомоги, фахівці також надають психологічну та психосоціальну підтримку та забезпечують населення ліками.
Фото: minre.gov.ua
Раніше ми повідомляли про нові функції "Дії" для внутрішньо переміщених осіб.
Читайте також, як українці можуть отримати їжу, ліки та грошову субсидію.