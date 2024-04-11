Як отримати гроші замість "пакунка малюка": тримайте інструкцію

Що повинні знати батьки

Звернутися по допомогу при народженні малюка можна не пізніше, ніж через 12 місяців з дня народження дитини. В інакшому випадку оформити ні сам "пакунок малюка", ні гроші - буде неможливо.

Іноземці або особи без громадянства, які мають право на тимчасове проживання на території України, повинні звернутися за такою допомогою не пізніше, ніж за три місяці до закінчення строку дії посвідки на тимчасове проживання.

Коли грошова допомога замість бебі-боксу не виплачується

Якщо батьки отримали одноразову натуральну допомогу у вигляді "пакунку малюка"

Якщо батьки відмовилися від новонародженої дитини

Якщо матір відбуває покарання у місцях позбавлення волі, а новонароджену дитину відправляють в будинок дитини при установі виконання покарань

Якщо дитина померла до дати звернення за призначенням грошової компенсації

Як отримати гроші замість "пакунку малюка"

1. Батьки мають звернутися до відділення ПриватБанку та оформити спеціальний рахунок, на який надійде грошова компенсація за бебі-бокс. На жодні інші рахунки у банку ці кошти не виплатять.

Раніше картку "пакунок малюка" можна було відкрити тільки офлайн, а у 2024 році це можна зробити за допомогою мобільного застосунку або на офіційному сайті банку.

2. Далі батькам потрібно написати заяву відмови від "пакунку малюка" відразу в пологовому будинку або пізніше - у найближчому відділенні соцзахисту. Потім подати заяву на отримання грошової компенсації.

Зараз це можна зробити онлайн - на державному порталі Дія у розділі "Малятко". Разом з подачею заяви необхідно надати банківські реквізити рахунку, на якій надійдуть кошти.

При цьому батьки автоматично погоджуються, що отримані гроші витратять виключно для придбання дитячих товарів.

3. Отримати кошти.

Які потрібні документи батькам

Заява

Свідоцтво про народження дитини

Код платника податку

Довідка з пологового, що не отримували пакунок малюка

Особовий банківський рахунок зі спеціальним режимом використання

В деяких випадках може знадобитися: