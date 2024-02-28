Як отримати дуже ранній врожай огірків: зберете вже у травні

Як отримати дуже ранній урожай огірків

Щоб отримати ранні тепличні огірки в травні, важливо заздалегідь посіяти насіння. Існує цікавий метод посадки, який мінімізує травмування кореневої системи під час пересадки.

Фахівці рекомендують посів огірків у другій половині березня або на початку квітня для отримання раннього врожаю.

Однак успішний ранній урожай залежить від умови, що коріння не пошкоджується під час пересадки в теплицю. Такий підхід дозволяє ліані швидко розвиватися і радувати першими плодами в травні.

Класичний посів у горщики не є найкращим варіантом для цієї мети. Важливо також вибрати відповідні сорти огірків, які призначені для раннього, суперраннього або ультрараннього врожаю – ця інформація зазвичай вказана на упаковці.

Що треба зробити для розсади

Для цього необхідно мати максимально поживний та пухкий ґрунт. Можна отримати його, змішавши перегній з грунтом для городу та додавши вермикуліту або перліту для покращення структури.

Далі, вам потрібно взяти одноразовий пакет і наповнити його цим ґрунтом, заповнюючи його приблизно на 1,5 літра. Після цього скрутіть пакет та використовуючи зубочистку, зробіть отвори для зливу зайвої води.

Для зволоження землі у теплу воду можна додати кілька крапель будь-якого рідкого добрива з гуматами. Потім посадіть насіння в кожний пакет.

Пакети слід розмістити в якусь ємність, щоб зайва вода могла стікати.

Потім вам потрібно зробити теплицю з пакетів. Для цього згорніть поліетилен вузлом. Розмістіть пакети в теплому та освітленому місці (наприклад, біля батареї або під лампами), щоб насіння проросло раніше.

Таким чином, до середини квітня огірок буде готовий для пересадки у теплицю. Поставте пакет у землю, зробіть лунку, розріжте пакет з обох боків і витягніть його. Завдяки цьому методу корені залишаться непошкодженими, і в травні ви отримаєте перший урожай огірків.