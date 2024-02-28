Как получить очень ранний урожай огурцов: соберете уже в мае

Как получить очень ранний урожай огурцов

Чтобы получить ранние тепличные огурцы в мае, важно заранее посеять семена. Существует интересный метод посадки, минимизирующий травмирование корневой системы во время пересадки.

Специалисты рекомендуют посев огурцов во второй половине марта или начале апреля для получения раннего урожая.

Однако успешный ранний урожай зависит от условия, что корни не повреждаются при пересадке в теплицу. Такой подход позволяет лиане быстро развиваться и радовать первыми плодами в мае.

Классический посев в горшки не лучший вариант для этой цели. Важно также выбрать подходящие сорта огурцов, которые предназначены для раннего, суперраннего или ультрараннего урожая – эта информация обычно указана на упаковке.

Что нужно сделать для рассады

Для этого необходимо иметь максимально питательную и рыхлую почву. Можно получить его, смешав перегной с грунтом для огорода и добавив вермикулиту или перлит для улучшения структуры.

Далее, вам нужно взять одноразовый пакет и наполнить его этой почвой, заполняя его примерно на 1,5 литра. После этого сверните пакет и используя зубочистку, сделайте отверстия для слива излишней воды.

Для увлажнения земли в теплую воду можно добавить несколько капель любого жидкого удобрения с гуматами. Затем посадите семена в каждый пакет.

Пакеты следует разместить в некую емкость, чтобы лишняя вода могла стекать.

Затем вам нужно сделать теплицу из пакетов. Для этого сверните полиэтилен узлом. Разместите пакеты в теплом и освещенном месте (например, около батареи или под лампами), чтобы семена проросли раньше.

Таким образом, к середине апреля огурец будет готов к пересадке в теплицу. Поставьте пакет в землю, сделайте лунку, разрежьте пакет с обеих сторон и извлеките его. Благодаря этому методу корни останутся невредимыми, и в мае вы получите первый урожай огурцов.