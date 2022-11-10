Як отримати безкоштовні ліки при діабеті II типу: куди звертатися

Як отримати безкоштовні ліки?

Щоб отримати препарати при діабеті II типу, потрібно:

звернутися до сімейного лікаря, терапевта або до педіатра для дитини, з яким укладена декларація. На час воєнного стану можна звернутися до будь-якого лікаря первинної медичної допомоги без декларації.

лікар випише електронний або паперовий рецепт на ліки.

звернутися в найближчу аптеку, яка відпускає "Доступні ліки" за договором з НСЗУ.

показати аптекарю рецепт та отримати ліки безоплатно або з незначною доплатою.

Знайти найближчий медзаклад або аптеку, яка має договір з НСЗУ, можна зателефонувавши до контакт-центру НСЗУ за номером 16-77.

Що таке діабет II типу?

Діабет II типу - це хронічне захворювання, яке прогресує та виникає через неефективне використання інсуліну організмом. Цей тип діабету ще називають інсулінонезалежним.

При цукровому діабеті II типу ваше тіло не може ефективно використовувати інсулін для доставлення глюкози у клітини. Хвороба може розвиватися повільно, а симптоми можуть бути ледь помітними. Серед основних:

постійний голод

нестача енергії

втома

втрата ваги

надмірна спрага

часте сечовипускання

сухість у роті

свербіж шкіри

нечіткий зір

Діабетом другого типу можна ефективно управляти: часто для контролю рівня цукру в крові достатньо дієти та фізичних вправ. Якщо дотримувати здорового способу життя, інсулінорезистентність може зменшитися, і це дозволить організму знову використовувати власний інсулін для регулювання рівня глюкози в крові.

Фото: https://t.me/NSZU_gov