Як отримати безкоштовні ліки при діабеті II типу: куди звертатися

У 2021 році в Україні кількість хворих на діабет сягнула 1 300 000 осіб. Усі ці люди можуть отримати ліки проти захворювання абсолютно безкоштовно в рамках програми "Доступні ліки".
Як це можна зробити розповідають у Telegram-каналі НСЗУ.
Щоб отримати препарати при діабеті II типу, потрібно:
Знайти найближчий медзаклад або аптеку, яка має договір з НСЗУ, можна зателефонувавши до контакт-центру НСЗУ за номером 16-77.
Діабет II типу - це хронічне захворювання, яке прогресує та виникає через неефективне використання інсуліну організмом. Цей тип діабету ще називають інсулінонезалежним.
При цукровому діабеті II типу ваше тіло не може ефективно використовувати інсулін для доставлення глюкози у клітини. Хвороба може розвиватися повільно, а симптоми можуть бути ледь помітними. Серед основних:
Діабетом другого типу можна ефективно управляти: часто для контролю рівня цукру в крові достатньо дієти та фізичних вправ. Якщо дотримувати здорового способу життя, інсулінорезистентність може зменшитися, і це дозволить організму знову використовувати власний інсулін для регулювання рівня глюкози в крові.
Фото: https://t.me/NSZU_gov
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