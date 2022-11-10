Как получить бесплатное лекарство при диабете II типа: куда обращаться

Как получить бесплатное лекарство?

Чтобы получить препараты при диабете II типа, нужно:

обратиться к семейному врачу, терапевту или к педиатру для ребенка, с которым заключена декларация. На время военного положения можно обратиться к врачу первичной медицинской помощи без декларации.

врач выпишет электронный или бумажный рецепт на лекарства.

обратиться в ближайшую аптеку, которая отпускает "Доступное лекарство" по договору с НСЗУ.

показать аптекарю рецепт и получить лекарство безвозмездно или с незначительной доплатой.

Найти ближайшее медучреждение или аптеку, имеющую договор с НСЗУ, можно позвонив в контакт-центр НСЗУ по номеру 16-77.

Что такое диабет II типа?

Диабет II типа - это хроническое заболевание, которое прогрессирует и возникает из-за неэффективного использования инсулина организмом. Этот тип диабета еще называют инсулиннезависимым.

При сахарном диабете II типа ваше тело не может эффективно использовать инсулин для доставки глюкозы в клетки. Болезнь может развиваться медленно, а симптомы могут быть едва заметны. Среди основных:

постоянный голод

нехватка энергии

усталость

потеря веса

чрезмерно жажда

частое мочеиспускание

сухость во рту

кожный зуд

нечеткое зрение

Диабетом второго типа можно эффективно управлять: часто для контроля уровня сахара в крови достаточно диеты и физических упражнений. Если соблюдать здоровый образ жизни, инсулинорезистентность может уменьшиться, и это позволит организму снова использовать собственный инсулин для регулирования уровня глюкозы в крови.

Фото: https://t.me/NSZU_gov