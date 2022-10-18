Безплатні ліки для переселенців: де і як українці можуть отримати меддопомогу
В Україні громадяни можуть отримати первинну медичну допомогу та ліки безплатно за спрощеною процедурою в умовах воєнного стану та російської повномасштабної війни.
Медикаменти та іншу гуманітарну допомогу надають переселенцям держава, волонтери, різні волонтерські фонди та організації.
Як і де внутрішньо переміщені особи в Україні можуть отримати безплатні ліки - читайте у матеріалі нижче.
- Програма від МОЗ "Доступні ліки".
Переселенці мають спрощений доступ до медичної допомоги, яку можуть отримати у будь-якій медустанові, якщо вона здатна забезпечити необхідне лікування. Також ВПО мають право на безплатні ліки під час перебування у стаціонарі або в рамках програми "Доступні ліки".
У міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій представили алгоритм, як отримати безплатне лікування чи необхідні медпрепарати:
Як скористатися програмою "Доступні ліки" (фото: minre.gov.ua)
- Гуманітарна платформа "єДопомога".
Тут можна оформити заявку на безплатні ліки - вказати конкретні препарати на сайті проекту та/або той чи інший вид допомоги, який необхідний заявнику. До речі, тут йдеться не лише про медицину, а й про інші речі: одяг та взуття, товари першої необхідності та засоби гігієни, інше.
Коли на заявку з'являється відгук від волонтерів, ви зможете отримати необхідну допомогу. Чи у всіх регіонах? Залежить це від типу допомоги:
- Допомога з рук у руки. Людина, яка потребує допомоги, залишає заявку, в якій описує, яка допомога потрібна. Благодійник, готовий допомогти, відповідає на цю заявку. Можливість допомоги та швидкість залежить від того, яка допомога потрібна, і куди її необхідно передати. Наприклад, якщо допомогу потрібно доставити близько до зони активних бойових дій, то по такій заявці буде важко допомогти.
- Допомога онлайн. В такому випадку благодійник, який готовий допомогти, відгукується та переказує кошти на Передплату "єДопомога". Отримати її можна лише у партнерських мережах. Адреси магазинів вказані на сайті.
Гуманітарна платформа "єДопомога" (фото: social.edopomoga.gov.ua)
- Безплатні ліки від фонду "Ти не один".
Українці, які постраждали від російської агресії, можуть отримати медпрепарати безоплатно у 14 областях нашої країни. У благодійному фонді телеведучого Андрія Шабанова надаються, зокрема, такі ліки як L-тироксин та Еутірокс, а також інсулін. Для цього переселенці можуть залишити відповідну заявку на сайті.
- Ініціатива "Ліки для України".
Волонтери допомагають українцям компенсувати витрати на купівлю ліків
та інших екстрених медичних витрат, використовуючи новий механізм залучення інвестицій - адресну допомогу та візуалізацію ходу проекту.
Щоб залишити заявку на допомогу, потрібно зберегти чек після покупки препарату та надіслати на сайті заявку на допомогу.
Нагадаємо, раніше у Національній службі здоров'я України розповіли, за що не потрібно платити під час хірургічної операції.
А також перед цим у МОЗ назвали список та адреси аптек, які відновлюють роботу на звільненій території Харківської області.