Як отримати безкоштовні ігри на Steam: покрокова інструкція

Що таке Steam

Steam - це цифрова платформа дистрибуції ігор для ПК, розроблена корпорацією Valve. Вона функціонує як інтернет-магазин та портал спільноти, що робить її однією з найпопулярніших ігрових платформ.

За даними MarketSplash, у 2024 році на ній було близько 33 мільйонів активних гравців, і це число продовжує зростати з кожним днем.

Крім надання великої бібліотеки ігор для покупки та завантаження, Steam також служить соціальною платформою, де користувачі можуть спілкуватися з друзями, ділитися своїм ігровим прогресом та приєднуватися до спільнот геймерів зі схожими інтересами.

Його багатогранна природа у поєднанні з його широким асортиментом ігор значною мірою сприяла його популярності серед геймерів по всьому світу.

Законність та етика безкоштовних ігор

Як правило, якщо гра опублікована видавцем як безкоштовна, її можна скачати легально. Однак, якщо гра призначена для продажу, а ви отримали її сумнівними способами, вона може бути потенційно незаконною.

З етичної точки зору завантаження платних ігор безкоштовно без згоди видавця може вважатися крадіжкою. Це позбавляє розробників ігор прибутку, на який вони заслуговують за свою важку працю і креативність.

З огляду на всі ці міркування є багато випадків, коли видавець пропонує коди знижок або виставляє гру безкоштовно.

Законні способи отримати безкоштовні ігри Steam

Спільноти Reddit

Деякі спільноти Reddit, такі як r/FreeGameFindings та The free games in r/gameDeals, регулярно публікують інформацію про безкоштовні ігрові угоди та роздачі. Ви також можете брати участь в ігрових обмінах на сабреддіті r/SteamGameSwap.

Обмін іграми означає відмову від однієї з ваших ігор на користь іншої, що узгоджено між двома сторонами.

Пропозиції та роздачі в магазині Steam

В офіційному магазині Steam часто бувають пропозиції та роздачі, де ви можете отримати ігри безкоштовно. У лаунчері Steam також є категорія "Безкоштовно грати", де ви можете знайти спеціально створені безкоштовні ігри.

Інтернет-магазини

Інтернет-магазини, такі як Humble Bundle, іноді пропонують безкоштовні ігри Steam.

Сайти винагород

Такі платформи, як GrabPoints, пропонують завдання, за виконання яких можна заробити бали, які можна використовувати для отримання безкоштовних ігор Steam.

Створення піктограм Steam

Створення піктограм Steam може іноді винагородити вас іграми. Значки можуть бути отримані за отримання певних досягнень, гру в нові ігри та багато іншого.

Пам'ятайте, що, хоча ці методи можуть допомогти вам отримати безкоштовні ігри, вони вимагають часу і терпіння. Крім того, завжди перевіряйте, що ви отримуєте ігри законними та етичними способами, щоб підтримати розробників.

Вивчення зовнішніх сайтів для пошуку безкоштовних ігор

Gamesbolt

Gamesbolt - це платформа, на якій гравці можуть заробляти очки, відомі як болти, виконуючи різні квести. Ці завдання можуть змінюватись від простих задач, таких як відвідування веб-сайту або перегляд відео, до більш складних місій, таких як гра в певну гру протягом певної кількості часу.

Після того, як буде накопичено достатньо болтів, їх можна буде обміняти на ігрові ключі Steam. Це дозволяє гравцям легально отримувати ігри безкоштовно, а також підтримувати розробників, які їх створюють.

Gamehag

Gamehag - ще одна платформа, яка винагороджує геймерів безкоштовними іграми. Подібно до Gamesbolt, користувачі Gamehag можуть заробляти окуляри, або "душі", виконуючи завдання, граючи в ігри та беручи участь у громадських заходах.

Ці "душі" можна обміняти на різні нагороди, включаючи безкоштовні ігри, подарункові карти та ігрові аксесуари. Різноманітність доступних нагород у поєднанні з численними способами здобуття "душ" робить Gamehag популярним вибором серед геймерів, які бажають отримати безкоштовні ігри.