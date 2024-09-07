Как получить бесплатные игры на Steam: пошаговая инструкция

Что такое Steam

Steam - это цифровая платформа дистрибуции игр для ПК, разработанная корпорацией Valve. Она функционирует как интернет-магазин и портал сообщества, что делает ее одной из самых популярных игровых платформ.

По данным MarketSplash, в 2024 году на ней было около 33 миллионов активных игроков, и это число продолжает расти с каждым днем.

Помимо предоставления обширной библиотеки игр для покупки и загрузки, Steam также служит социальной платформой, где пользователи могут общаться с друзьями, делиться своим игровым прогрессом и присоединяться к сообществам геймеров со схожими интересами.

Его многогранная природа в сочетании с его обширным ассортиментом игр в значительной степени способствовала его популярности среди геймеров по всему миру.

Законность и этика бесплатных игр

Как правило, если игра опубликована издателем как бесплатная, то ее можно скачать легально. Однако если игра предназначена для продажи, а вы получили ее сомнительными способами, она может быть потенциально незаконной.

С этической точки зрения, загрузка платных игр бесплатно без согласия издателя может считаться кражей. Это лишает разработчиков игр прибыли, которую они заслуживают за свой тяжелый труд и креативность.

Учитывая все эти соображения, есть много случаев, когда издатель предлагает коды скидок или выставляет игру бесплатно.

Законные способы получить бесплатные игры Steam

Сообщества Reddit

Некоторые сообщества Reddit, такие как r/FreeGameFindings и The free games in r/gameDeals, регулярно публикуют информацию о бесплатных игровых сделках и раздачах. Вы также можете участвовать в игровых обменах на сабреддите r/SteamGameSwap.

Обмен играми означает отказ от одной из ваших игр в пользу другой, что согласовано между двумя сторонами.

Предложения и раздачи в магазине Steam

В официальном магазине Steam часто бывают предложения и раздачи, где вы можете получить игры бесплатно. В лаунчере Steam также есть категория “Бесплатно играть”, где вы можете найти специально созданные бесплатные игры.

Интернет-магазины

Интернет-магазины, такие как Humble Bundle, время от времени предлагают бесплатные игры Steam.

Сайты вознаграждений

Такие платформы, как GrabPoints, предлагают задания, за выполнение которых можно заработать баллы, которые затем можно использовать для получения бесплатных игр Steam.

Создание значков Steam

Создание значков Steam может иногда вознаградить вас играми. Значки могут быть получены за получение определенных достижений, игру в новые игры и многое другое.

Помните, что хотя эти методы могут помочь вам получить бесплатные игры, они требуют времени и терпения. Кроме того, всегда проверяйте, что вы получаете игры законными и этичными способами, чтобы поддержать разработчиков.

Изучение внешних сайтов для поиска бесплатных игр

Gamesbolt

Gamesbolt - это платформа, на которой игроки могут зарабатывать очки, известные как болты, выполняя различные квесты. Эти задания могут варьироваться от простых задач, таких как посещение веб-сайта или просмотр видео, до более сложных миссий, таких как игра в определенную игру в течение определенного количества времени.

После того, как будет накоплено достаточно болтов, их можно будет обменять на игровые ключи Steam. Это позволяет игрокам легально получать игры бесплатно, а также поддерживать разработчиков, которые создают их.

Gamehag

Gamehag - еще одна платформа, которая вознаграждает геймеров бесплатными играми. Подобно Gamesbolt, пользователи Gamehag могут зарабатывать очки, или "души", выполняя задания, играя в игры и участвуя в общественных мероприятиях.

Эти "души" затем можно обменять на различные награды, включая бесплатные игры, подарочные карты и игровые аксессуары. Разнообразие доступных наград в сочетании с многочисленными способами получения "душ" делает Gamehag популярным выбором среди геймеров, желающих получить бесплатные игры.