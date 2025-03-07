Як отримати безкоштовні бонуси в готелях, авіакомпаніях та ресторанах: хитрощі для туристів

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Готелі: як отримати більше, ніж забронював

Більшість великих готелів пропонують програми лояльності, які дають гостям приємні бонуси. Наприклад, у Premier Hotels and Resorts є програма Premier Club, учасники якої отримують знижки, пізній виїзд та навіть підвищену категорію номера.

Крім того, Booking.com пропонує програму Genius, що відкриває доступ до знижок, безкоштовних сніданків і покращених номерів. Щоб скористатися цими перевагами, достатньо зареєструватися та бронювати через особистий акаунт.

Але навіть якщо ви не є учасником програми, можна просто ввічливо запитати про можливість покращення умов - часто персонал йде назустріч гостям, особливо в періоди низького сезону.

Якщо ж у вас є особливий привід, наприклад, день народження чи річниця, обов’язково скажіть про це при реєстрації - готелі часто роблять приємні сюрпризи своїм гостям!

Авіакомпанії: мандруйте з комфортом без переплат

Багато авіакомпаній мають бонусні програми для часто літаючих пасажирів. За кожен переліт ви отримуєте милі, які можна обміняти на безкоштовні квитки або підвищення класу. Щоб стати учасником, достатньо зареєструватися на сайті авіакомпанії та вказувати свій номер у бронюваннях.

Також деякі банки пропонують кредитні картки, які дозволяють накопичувати милі за повсякденні покупки. Але є ще один секрет: якщо ви бачите, що в літаку є вільні місця у бізнес-класі, спробуйте ввічливо запитати у стюардеси, чи є можливість пересадитися.

Часом, якщо ви виглядаєте презентабельно і посміхаєтесь, удача може бути на вашому боці! А ще не забудьте про чарівну фразу: "Чи є сьогодні якісь спеціальні пропозиції для пасажирів?" - часто авіакомпанії роздають бонуси тим, хто просто про них запитає.

Спілкування з робітниками готелю може дати вам нові безкоштовні бонуси та переваги (фото: Freepik.com)

Ресторани: як отримати частування безкоштовно

Ресторани також щедрі на бонуси для своїх клієнтів, особливо для постійних відвідувачів або в особливі моменти. Наприклад, якщо ви святкуєте день народження або романтичну подію, багато закладів пригощають десертом або коктейлем.

Крім того, деякі ресторани мають програми лояльності: після кількох відвідувань ви можете отримати безкоштовну страву або знижку. Тож не соромтеся запитувати персонал про такі можливості або перевіряти інформацію на сайті закладу.

Також є простий лайфхак: якщо ви ввічливо похвалите страву або скажете, що в цьому ресторані святкуєте важливу подію, шанси отримати приємний бонус зростають. Дружня розмова з офіціантом також може принести несподівані привілеї - іноді навіть безкоштовний келих вина!

Секрети досвідчених мандрівників

Щоб отримувати максимум бонусів у подорожах, варто дотримуватися кількох простих правил.

По-перше, завжди реєструйтеся у програмах лояльності готелів, авіакомпаній і ресторанів - це відкриє вам доступ до ексклюзивних знижок.

По-друге, слідкуйте за акціями: підписка на розсилки допоможе отримувати вигідні пропозиції раніше за інших.

По-третє, не соромтеся запитувати про бонуси - багато компаній не рекламують свої спеціальні пропозиції, але із задоволенням надають їх тим, хто проявляє ініціативу.

А ще варто частіше посміхатися та бути доброзичливими - персонал набагато охочіше зробить приємний бонус для приємної людини! І не забувайте: світ любить тих, хто вміє просити - головне, робити це з повагою та щирою усмішкою.

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