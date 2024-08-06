Як освіжити одяг без прання: домашні способи "сухого" очищення

Як освіжити одяг без прання

Освіжити одяг, який загалом не потребує прання, в домашніх умовах можна кількома різними способами. Це допоможе продовжити час між професійними хімчистками та зберегти речі в найкращому вигляді, без запаху.

Очистити парою

Ручний відпарювач може м'яко розгладити складки на одязі. Проте радять надягати чисту нову шкарпетку на кінець відпарювача, щоб на одязі не було плям від води.

Почистити щіткою

Щітка з м'якою щетиною або щітка для одягу може видалити поверхневий пил, ворс і сміття. Чистити тканину потрібно у напрямку плетіння, щоб не пошкодити делікатні волокна.

Повісити на протязі

Розвішування одягу на вулиці в сонячний день - чудовий спосіб освіжити його та усунути неприємні запахи. Не кладіть одяг під прямі сонячні промені, це може призвести до вицвітання тканини.

Почистити точково з мийним засобом

М'якою ганчіркою протріть пляму натуральним мийним засобом, а потім промокнути чистою сухою ганчіркою. Проте завжди тестуйте мийний засіб на непомітній ділянці.

Почистити содою

Спочатку повісьте виріб у добре провітрюваному місці, наприклад, на вулиці в сонячний день або в приміщенні з протягом

Посипте виріб тонким шаром харчової соди, щоб вона поглинула неприємні запахи. Залиште виріб провітрюватися на кілька годин або на ніч.

Після цього струсіть або зчистьте соду щіткою. Використовуйте ручний відпарювач для одягу, щоб обережно відпарити весь виріб.

Будьте обережні, щоб не намочити тканину занадто сильно, оскільки надмірна волога може пошкодити деякі тканини, які можна чистити лише у хімчистці.

Дайте виробу висохнути на повітрі у добре провітрюваному приміщенні. Втім, зазначають, що цей метод ефективний для видалення лише незначних запахів і плям.

Видалити плями оцтом

Якщо на чистому одязі є видимі плями або плями, краще спробувати обробити їх окремо. Спосіб видалення плями залежить від її типу, але цей метод підходить для більшості плям і тканин.

Для цього треба зробити розчин з рівних частин білого оцту і води і намочити ним губку або чисту ганчірку. Акуратно промокніть і протріть забруднену ділянку, працюючи від краю плями до центру.

Уникайте шкрябання, оскільки воно може пошкодити тканину. Потім дайте плямі висохнути на повітрі. Це видалить плями з чистого одягу без зайвого прання.