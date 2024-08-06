Как освежить одежду без стирки: домашние способы "сухой" чистки

Как освежить одежду без стирки

Освежить одежду, которая вообще не нуждается в стирке, в домашних условиях можно несколькими разными способами. Это поможет продлить время между профессиональными химчистками и сохранить вещи в лучшем виде, без запаха.

Очистить паром

Ручной отпариватель может мягко разгладить складки на одежде. Однако советуют надевать чистый новый носок на конец отпаривателя, чтобы на одежде не было пятен от воды.

Почистить щеткой

Щетка с мягкой щетиной или щетка для одежды может удалить поверхностную пыль, ворс и мусор. Чистить ткань нужно в направлении плетения, чтобы не повредить деликатные волокна.

Повесить на протяжении

Развешивание одежды на улице в солнечный день - отличный способ освежить его и устранить неприятные запахи. Не кладите одежду под прямые солнечные лучи, это может привести к выцветанию ткани.

Почистить точечно с моющим средством

Мягкой тряпкой протрите пятно натуральным моющим средством, а затем промокните чистой сухой тряпкой. Однако всегда тестируйте моющее средство на незаметном участке.

Почистить содой

Сначала повесьте изделие в хорошо проветриваемом месте, например, на улице в солнечный день или в помещении со сквозняком.

Посыпьте изделие тонким слоем пищевой соды, чтобы она поглотила неприятные запахи. Оставьте изделие проветриваться на несколько часов или на ночь.

После этого встряхните или счистите соду щеткой. Используйте ручной отпариватель для одежды, чтобы осторожно отпарить изделие.

Будьте осторожны, чтобы не смочить ткань слишком сильно, поскольку чрезмерная влага может повредить некоторые ткани, которые можно чистить только в химчистке.

Дайте изделию высохнуть на воздухе в хорошо проветриваемом помещении. Впрочем, отмечают, что этот метод эффективен для удаления незначительных запахов и пятен.

Удалить пятна уксусом

Если на чистой одежде есть видимые пятна или пятна, лучше попытаться обработать их по отдельности. Способ удаления пятна зависит от его типа, но этот метод подходит для большинства пятен и тканей.

Для этого нужно сделать раствор из равных частей белого уксуса и воды и смочить им губку или чистую тряпку. Аккуратно промокните и протрите загрязненный участок, работая от края пятна до центра.

Избегайте соскребания, так как оно может повредить ткань. Затем дайте пятну высохнуть на воздухе. Это удалит пятна с чистой одежды без лишней стирки.