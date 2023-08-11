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Як оскаржити рішення ВЛК, якщо ви з ним не погоджуєтесь: інструкція

Фото: Як оскаржити рішення ВЛК (РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Після проходження військово-лікарської комісії (ВЛК) - військовозобов'язаний може бути не згоден з її рішенням. У такому разі людина може заперечити рішення ВЛК.

Як це зробити - читайте у матеріалі Styler.

Як оскаржити рішення ВЛК

Це можна зробити у досудовому та судовому порядку.

При досудовому порядку оскарження людині слід звернутися до ВЛК найвищого рівня, такими є:

  • ВЛК районного (міського) територіального центру, потрібно звертатися до ВЛК області чи Києва
  • ВЛК областей - ВЛК регіонів
  • Постанови будь-яких ВЛК можуть переглядати Центральні ВЛК

Для оскарження ухвали ВЛК у досудовому порядку слід подати такі документи:

  • заяву про перегляд оскаржуваної ухвали ВЛК нижчого рівня, в якій вказати причини перегляду ухвали
  • усі наявні документи, видані ВЛК, рішення якої переглядається;
  • результати попередніх медичних досліджень (якщо є)

Результатом досудового порядку оскарження ухвали ВЛК може стати рішення про проведення повторного або контрольного огляду.

При судовому порядку оскарження до суду можна звертатися:

  • одразу, без попереднього використання досудового порядку
  • або після отримання негативного висновку від останньої інстанції досудового порядку

Пам'ятайте, що на оскарження укладання ВЛК у судовому порядку подається:

  • 3 місяці, якщо спочатку застосовано досудовий порядок. Відлік починається з дня вручення рішення про розгляд заяви про оскарження ухвали
  • 6 місяців з дня винесення відповідної ухвали ВЛК

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