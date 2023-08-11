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Как оспорить решение ВЛК, если вы с ним не согласны: инструкция

Фото: Как оспорить решение ВЛК (РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

После прохождения военно-врачебной комисии (ВЛК) - военнобязанный может быть не согласен с решением. В таком случае человек может оспорить решение ВЛК.

Как это сделать - читайте в материале Styler.

Как оспорить решение ВЛК

Это можно сделать в  досудебном и судебном порядке.

При досудебном порядке обжалования человеку следует обратиться к ВЛК высшего уровня, такими являются:

  • ВЛК районного (городского) территориального центра, нужно обращаться в ВЛК области или Киева
  • ВЛК областей - ВЛК регионов
  • Постановления любых ВЛК могут просматривать Центральные ВЛК

Для обжалования постановления ВЛК в досудебном порядке следует подать следующие документы:

  • заявление о пересмотре обжалуемого постановления ВЛК низшего уровня, в котором указать причины пересмотра постановления
  • все имеющиеся документы, выданные ВЛК, решение которой пересматривается;
  • результаты предварительных медицинских исследований (если есть)

Результатом досудебного порядка обжалования постановления ВЛК может стать решение о проведении повторного или контрольного осмотра.

При судебном порядке обжалования в суд можно обращаться:

  • сразу, без предварительного использования досудебного порядка
  • или после получения отрицательного заключения от последней инстанции досудебного порядка

Помните, что на обжалование заключения ВЛК в судебном порядке дается:

  • 3 месяца, если первоначально применен досудебный порядок. Отсчет начинается со дня вручения решения о рассмотрении заявления об обжаловании постановления
  • 6 месяцев со дня вынесения соответствующего постановления ВЛК

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