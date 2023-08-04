Чи заберуть в армію чоловіків, у яких діти чи дружина з інвалідністю: пояснення юриста

Раніше відстрочку надавали тим військовозобов'язаним, у яких дружина має інвалідність, або у кого один із батьків або батьків дружини має інвалідність I або II групи.

У червні цього року президент України підписав Закон № 9342, яким змінили підставу для відстрочки від мобілізації для окремої категорії військовозобов’язаних.

Що змінилося зараз у цих нормах та чи мобілізують чоловіків, які мають дітей або дружину з інвалідністю – у коментарі РБК-Україна пояснив адвокат та провідний юрисконсульт компанії Nota Group Антон Маринич.

Чи можуть мобілізувати тих, хто має родичів з інвалідністю

Раніше для отримання відстрочки було достатньо надати до ТЦК та СП (військкомату) документ про родинні зв’язки. Свідоцтво про шлюб, свідоцтво про народження, довідку до акта огляду МСЕК дружини або батьків, каже Антон Маринич.

"Тепер відстрочку можуть отримати військовозобов’язані, які мають дружину або чоловіка з інвалідністю та/або одного зі своїх батьків чи батьків дружини чи чоловіка з-поміж осіб з інвалідністю I чи II групи, за умови, що такі особи з інвалідністю не мають інших працездатних осіб, зобов’язаних відповідно до закону їх утримувати", – звертає він увагу.

Тепер щоб отримати відстрочку від мобілізації військовозобов’язаному крім документів про родинні зв’язки та документів про встановлену інвалідність необхідно підтвердити, що відсутні інші працездатні особи, які можуть їх утримувати.

До працездатних осіб відносяться особи, які не досягли пенсійного віку.

"До осіб, які втратили працездатність, відносяться особи, які досягли пенсійного віку, особи, які досягли пенсійного віку, що дає право на призначення пенсії на пільгових умовах, та непрацюючі особи, визнані особами з інвалідністю в установленому порядку (Стаття 1 Закону України "Про прожитковий мінімум" № 966-XIV від 15.07.1999)", - додає співрозмовник.

Фото: Зараз вже треба підтверджувати, що немає інших працездатних осіб які можуть утримувати батьків або дружину з інвалідністю (Getty Images)

Обов’язок утримувати своїх батьків встановлено у до статті 202 Сімейного кодексу України, при тому право на утримання виникає за умови, якщо батьки:

є непрацездатними;

потребують матеріальної допомоги (тобто батьки не мають можливості забезпечити своє гідне існування у зв’язку з відсутністю пенсії чи її низького розміру).

При цьому отримання матір`ю чи батьком доходів, які є більшими за прожитковий мінімум, не свідчить про те, що батько (мати) не потребують матеріальної допомоги.

Непрацездатні громадяни – це люди, які досягли встановленого статтею 26 Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" пенсійного віку, або особи з інвалідністю, у тому числі діти з інвалідністю, а також особи, які мають право на пенсію у зв’язку з втратою годувальника відповідно до закону.

На підтвердження утримання свої батьків (батьків дружини/чоловіка) можуть надаватись:

договір про сплату аліментів;

рішення суду, яким встановлений обов’язок сплачувати аліменти батькам.

"Щодо відсутності інших працездатних осіб, які зобов’язані утримувати батьків питання неоднозначне, оскільки може бути двоє працездатних дітей, з яких тільки один утримує, при тому обов’язок утримання залишається і в іншої працездатної дитини", – каже фахівець.

Фото: Раніше для отримання відстрочки було достатньо надати до військкомату документ про родинні зв’язки (Віталій Носач/РБК-Україна)

Чоловіки, які виховують дитину з інвалідністю, мають це підтвердити наступними документами: