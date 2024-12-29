Як оселедець впливає на організм? Це справжня "скарбниця здоров'я"

В чому користь оселедця

Оселедець треба включати в раціон хоча б два рази на тиждень.

Це не тільки смачна добавка до багатьох страв, але й цінне джерело вітамінів, мінералів і амінокислот.

До складу, серед іншого, входять: вітаміни A, D, B12, білок, калій, магній, залізо, кальцій, йод, фосфор, мідь, аспарагінова кислота, лейцин, триптофан. Ці інгредієнти мають вирішальне значення для правильного функціонування нашого організму.

Регулярне включення оселедця у свій раціон приносить ряд переваг для здоров’я.

Ось найважливіші з них:

Підтримка роботи мозку завдяки вмісту омега-3 ненасичених жирних кислот.

Зниження ризику анемії через високий рівень заліза.

Захист серця завдяки дії омега-3 кислот.

Підтримуйте оптимальну масу тіла, допомагаючи регулювати рівень глюкози в крові.

Зниження окислювального стресу, боротьба з вільними радикалами.

Підтримка основних функцій організму завдяки наявності вітаміну В12.

Фахівці Американської кардіологічної асоціації рекомендують їсти рибу не рідше двох разів на тиждень. Тому оселедець може з’явитися в нашому тижневому меню без проблем. Однак не забувайте вибирати здорові способи приготування риби та уникати надмірної кількості солі.

Чи може оселедець бути шкідливим?

Оселедець, як і інші харчові продукти, може мати деякі протипоказання. Через вміст солі слід бути обережними людям із захворюваннями серця та атеросклерозом. Вагітним і годуючим жінкам слід відмовитися від продуктів з консервантами, а алергікам на рибу - повністю виключити оселедець зі свого раціону.