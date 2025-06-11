Як організм маскує справжню проблему. Ви здивуєтеся, дізнавшись про несподівану "схованку"

Спите по 7-8 годин, але все одно прокидаєтесь виснаженими, часто болить голова, з’являється хропіння або вночі доводиться прокидатися через раптову нестачу повітря? Зазвичай у всьому звинувачують стрес, перенапруження чи використання смартфона перед сном, але справжня причина може бути зовсім іншою - і доволі неочікуваною!
Про заявила лікарка-стоматолог, ортодонт, кандидат медичних наук Анастасія Опанасюк, повідомляє РБК-Україна (проект Styler).
Насправді, у всьому може бути неочевидний винуватець - ваша ротова порожнина. А саме:
Сучасна стоматологія виходить далеко за межі звичних пломб і імплантів. Сьогодні стоматолог може вплинути на те, як ви спите. І мова не лише про вас - а й про вашого партнера чи дитину.
Чим ми займаємось:
Пам’ятайте: сигнали ігнорувати не варто
Це все - симптоми порушень, які не вирішаться самі собою. Не допоможе ні мелатонін, ні вихідні. Але допоможе фахівець - якщо звернутися вчасно.
Почніть із простого кроку - запишіться на профілактичний огляд. Для себе. І для своєї дитини. Бо справжня якість життя починається зі здорового сну.
Нагадаємо, раніше Анастасія Опанасюк пояснювала, які функції виконує сучасна ортодонтія.
Також Анастасія Опанасюк розповідала, яку загрозу для мозку та серця може нести запалення ясен.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.